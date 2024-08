"Deixa o ódio pra quem tem e deixa a gente com amor e voto", dispara João Campos em discurso neste domingo (25)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atual prefeito e candidato à reeleição no Recife, João Campos (PSB), participou de eventos com postulantes à Câmara Municipal neste domingo (25/8). O candidato marcou presença nos bairros de Casa Forte, Zona Norte do Recife, e Cordeiro, Zona Oeste, reunindo-se com apoiadores.

Em discurso ao lado de um dos candidatos a vereador, ele disparou: “Deixa o ódio pra quem tem e deixa a gente com amor e voto”.

Os discursos de João Campos destacaram as ações da Prefeitura do Recife durante sua gestão. “Nos anima saber que tem muita coisa para fazer e que quem vai realizar isso é esse time que está aqui, que sabe pegar no serviço”, afirmou o prefeito.

O candidato falou, ainda, sobre a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga os bairros do Monteiro, na Zona Norte, e da Iputinga, na Zona Oeste, e foi inaugurada no último sábado (24/8). “Saindo da Zona Norte para cá, fiquei emocionado porque passei de carro pela primeira vez pela ponte Monteiro-Iputinga, que está pronta e inaugurada”, disse.

Agenda de João Campos na segunda-feira (26/8)

Na tarde desta segunda-feira (26/8), João Campos vai participar de duas sabatinas. A primeira, às 13h, acontece na TV Tribuna, em Ouro Preto, Olinda; e a segunda acontece no Porto Digital, no Bairro do Recife, a partir das 15h.



À noite, o candidato vai participar da inauguração de um comitê de vereador da Frente Popular do Recife na Avenida Norte.



Em vídeo, João Campos (PSB) diz por que quer governar o Recife