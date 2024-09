Eleições 2024: "O Brasil está atrasado e o Recife ainda mais", diz Daniel Coelho em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à Prefeitura do Recife pelo PSD, Daniel Coelho, participou de sabatina realizada, provida pelo Sinduscon e Ademi-PE. Logo depois, esteve em uma para o G1, nesta segunda-feira (26). O candidato ao cargo de prefeito detalhou seu plano de governo com propostas, soluções e críticas à atual gestão.

Na primeira sabatina, seu foco foi moradia e áreas de risco. Já na segunda, falou sobre assuntos como sustentabilidade, transporte público, entre outros.

Áreas de risco e habitação

Em fala para o Sinduscon PE, o candidato promete a construção de 10 mil moradias durante o mandato. Daniel afirmou que a verticalização dos imóveis gera emprego, renda e impulsiona a economia. Ele defende que construções inteligentes, de uso misto e sustentáveis, integram moradia, trabalho e comércio. “O mundo já faz isso. O Brasil está atrasado, e o Recife ainda mais”, afirma.

“Precisamos rever a legislação para incentivar novos empreendimentos”, acrescenta, criticando a atual legislação e pedindo que houvesse uma revisão de leis para estimular novos empreendimentos e, assim, moradia.

Sustentabilidade

Na sabatina feita pelo portal G1, Daniel fala que, na sustentabilidade, tem a pretensão de colocar painéis solares em prédios públicos. O candidato diz que a parceria pode ser feita de forma público-privada para uma "melhoria" a todos, com ganho ambiental e econômico.

Propõe a coleta seletiva, política pública que, segundo ele, foi cada vez mais esquecida, chegando a 1% de coleta nos dias de hoje. Além disso, sugere a preparação para mudanças climáticas, como o avanço do mar.

Educação

O candidato comenta sobre a preocupação com as creches abertas que não cumprem os requisitos, em propriedades domiciliares sem fiscalização, que, segundo ele, não têm eficiência. Propõe como solução, além da “construção fiscalizada”, também ampliar a quantidade de vagas anualmente, chegando a 1.500 vagas por ano.

Transporte público

No transporte público, o postulante promete tarifa zero para pessoas em situação de desemprego, estudantes e pessoas que não estão contempladas nas gratuidades de aposentados e pessoas com deficiência. O valor seria R$ 150 milhões de reais anuais, com a distribuição de um cartão específico para as pessoas que se enquadram nos critérios.

Segundo ele, não se resolve os problemas de trânsito apenas com a abertura de novas vias; só se resolve com transporte público eficiente. "Se a gente não investir pesadamente em transporte público, nós não vamos resolver o problema de trânsito, nós não vamos resolver o problema do centro”, conclui.

Carnaval

No Carnaval, o candidato diz que precisa haver um limite de artistas de fora, com o foco principal sendo os artistas pernambucanos. Propõe que a participação de artistas que "fogem" da cultura pernambucana deve ser dividida no palco com os regionais. Ele finaliza dizendo que não pode ser um festival como qualquer outro, mas sim algo que promova a cultura.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar