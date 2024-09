Eleições 2024: Veja o que João Campos disse sobre deixar prefeitura para tentar o governo em 2026, caso reeleito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito, João Campos, evita especular sobre as eleições de 2026 e reforça sua escolha de vice como parte essencial do futuro governo

O candidato à reeleição ao cargo de prefeito do Recife, João Campos (PSB) participou, nesta terça-feira (27), de uma sabatina realizada pelo G1. Nela, o candidato conversou sobre sua atual gestão e possíveis propostas integradas ao seu segundo mandato, caso eleito pela 2ª vez.



O filho do ex-governador Eduardo Campos, foi questionado sobre concorrer às Eleições 2026 ao cargo de governador de Pernambuco. Caso vença a atual eleição municipal, João estará na metade da segunda gestão enquanto ocorre todo o processo eleitoral para o cargo de chefe do Executivo Estadual.

Campos deixou sua vaga de deputado federal na metade, a qual foi eleito em 2018 com a maior quantidade de votos no estado, para concorrer em 2020. Em resposta ao questionamento, o candidato respondeu que não vai misturar as eleições.

"Eu não vou misturar as duas eleições. Eu não vou tratar de eleições futuras porque eu acho que o eleitor espera que a gente fale do Recife, fale o que a gente fez, apresente o que a gente vai fazer.”, diz João.

Sem dar uma resposta clara, o prefeito também é perguntado sobre a escolha do seu vice, o engenheiro e ex-chefe de gabinete do governo de João, Victor Marques (PCdoB), que nunca concorreu ao cargo. Ele começa dizendo que "O equilíbrio entre a gestão e a política é o que produz bons resultados. Foi isso que eu vi, por exemplo, meu pai fazer em Pernambuco."

Segundo ele, após conversar com todos os presidentes dos 12 partidos que apoiam sua gestão, chegaram à conclusão que Victor seria a escolha ideal para o seu projeto de governo e da frente partidária. "Eu não tenho nenhuma dúvida que Victor é uma pessoa extremamente preparada, que conhece a gestão como ninguém, que acompanhou todos os dias todas essas realizações. A gente tem uma gestão que tem um reconhecimento popular gigante."

O candidato conclui dizendo que o vice é uma pessoa que “quem conhece gosta dele”, com uma sensibilidade política forte e que visa construir relações políticas com cada vereador e representantes civis.

Mudanças Climáticas

Na sabatina, João também falou um pouco sobre as mudanças climáticas e o avanço no nível do mar. Ele propõe obras para mitigar os efeitos da maré, iniciando por uma macrodrenagem na bacia do Rio Tejipió. Logo após, o plano é expandir para as outras bacias.

Já na praia de Boa Viagem, foram requalificados os quiosques da orla, porém foram notificados problemas de infiltração. O prefeito diz que os problemas causados pela construtora serão reformados e notificados, assim como os causados pelos comerciantes.

Ainda na praia, ele fala sobre ter duplicado a quantidade de banheiros e que futuramente começa a revitalização da calçada e o aumento da iluminação, chegando a um número maior que 800 postes de luz.

Idosos

Na parte do cuidado dos idosos, o candidato fala sobre o atraso do centro prometido e diz que o maior problema foi a liberação da localidade, mas que o projeto está em licitação para a liberação.

A novidade apresentada por ele é o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), onde serão oferecidos exames como raio-x, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, entre outros. As demandas visam reduzir em 25% o tempo de espera na cidade. Junto ao centro, ele também cita o Hospital do Idoso, que já existe na cidade.

“Tudo isso a gente vai poder fazer no centro da cidade para viabilizar que mais pessoas acessem. Serão mais de 200 profissionais trabalhando e atendendo a uma expectativa de aumento da capacidade de processamento de imagem e das consultas especializadas da cidade”, afirma o postulante.