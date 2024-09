João Campos mantém tom de valorização do mandato e descarta sensação de "já ganhou" com pesquisas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em sabatina na TV Tribuna, atual prefeito e candidato à reeleição focou em dados do primeiro mandato, com propostas em segundo plano

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) manteve o tom da campanha, com foco na valorização da gestão vigente, em sabatina realizada nesta segunda-feira, 26, na TV Tribuna.

Em meio a dados e números sobre ações de sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, João apresentou propostas apenas nos eixos de educação e revitalização do Centro, temas que já vem sendo discutidos pelo candidato do PSB desde o início da campanha.

Sensação de “já ganhou” após pesquisas

Perguntado sobre uma sensação de “já ganhou”, após os recentes resultados de pesquisas indicando João com ampla vantagem na liderança, o candidato do PSB desvalorizou essa sensação, destacando que “eleição se ganha no período da eleição”.

“Aprendi com o meu pai que nosso time nunca usou e nem vai usar o sapato alto na política, tem que ter a sandália da humildade. Andar, ouvir, percorrer as ruas, mas, sobretudo, fazer”, disse.

Protestos na educação

Alvo de protestos recentes de profissionais da educação da rede municipal, João a manutenção do diálogo com a categoria e que a gestão está “constantemente ouvindo”, enfatizando que as reivindicações são parte da democracia.

“Existe um diálogo permanente com a categoria, de valorização em diversas frentes, de pautas salariais, de qualidade de trabalho, reconhecimento”, disse.

“É uma pauta constante, estamos constantemente ouvindo. E acho que é isso, na democracia a gente respeita e valoriza o direito a reivindicar aquilo que você acredita, das categorias se reunirem”, completou.

O atual prefeito também aproveitou para mencionar a proposta de triplicar as vagas de creches até o final de um eventual segundo mandato.

Revitalização do Centro

João também voltou a destacar as propostas para revitalização do Centro do Recife, como a proposta de remissão de dívidas para imóveis que solicitarem alvará de construção ou reforma, ou que forem vendidos para realização de projeto.

Outra proposta apresentada é a troca de área para quem realizar moradia no centro, ganhando adicional construtivo em outra parte da cidade.

