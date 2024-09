Em vídeo, Dani Portela rebate Gilson Machado: "Ocupo um lado oposto"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata do PSOL publicou resposta nas redes sociais, após Gilson afirmar em sabatina que tem ideais parecidos com Dani Portela, por "terem lado"

Horas após as declarações de Gilson Machado (PL) afirmando que votaria em Dani Portela (PSOL), se fosse de esquerda, além de se igualar à candidata por “terem lado”, a candidata Psolista à Prefeitura do Recife publicou vídeo em resposta ao ex-ministro do Turismo do Governo Bolsonaro.

Em sabatina no G1, Gilson afirmou que, “se fosse esquerdista” votaria na candidata do PSOL.

"Se eu fosse esquerdista, que não sou, eu votaria em peso na Dani Portela, que é igual a mim e tem lado", disse Gilson.

Afastando qualquer equiparação com o candidato do PL, Dani foi enfática ao afirmar que ocupa “um lado oposto”, além de destacar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao candidato do PL.

“Gilson Machado afirmou na sabatina do G1 que é igual a mim. Porque temos lado. Tá repreendido! O meu lado é da defesa da democracia e ao lado do povo. O lado de Gilson é o lado do golpismo, do negacionismo e do pior presidente da história do Brasil”, disse.

“É impossível confundir a firmeza das minhas ideias com quem destruiu o país nos últimos quatro anos”, afirma Dani, em vídeo.

Ainda falando sobre estar em lado oposto ao candidato do PL, Dani reafirmou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu estou do lado da democracia, das liberdades, do meu presidente, o presidente Lula. Estive do lado da presidenta Dilma e foi justamente no dia da votação do impeachment que eu decidi ingressar em um partido político. Isso marca minha trajetória até os dias de hoje. Estive ao lado quando Lula foi preso injustamente. Em 2022, defendi o apoio a Lula ainda no primeiro turno, para derrotarmos o atraso, o que de fato aconteceu”, disse.

A candidata do PSOL finalizou afirmando que tem orgulho de representar "a esquerda da cidade do Recife”.

