João Campos promete investir, no mínimo, R$ 300 milhões para colocar geomanta em áreas de morro no Recife

O prefeito do Recife e candidato à reeleição pelo PSB visitou, nesta quarta-feira (28), o bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), concentrou o seu dia de campanha, nesta quarta-feira (28), para reafirmar compromissos de seu plano de governo municipal. Em visita ao bairro do Ibura, na Zona Sul da capital, o socialista garantiu que vai realizar mais obras de contenção de barreiras em áreas de risco na capital pernambucana, para garantir a segurança das famílias.

"Vou realizar três obras por dia em áreas de morro da cidade. Fizemos isso nesses primeiros anos e também vamos garantir para os próximos, porque tudo que dá certo, a gente faz mais. Aqui no Ibura é um exemplo disso, onde tem a maior geomanta da cidade. Além de aplicar essa proteção, também urbanizamos a parte de baixo do morro. Fizemos uma pracinha com balanço, escorrego, plantamos árvores com sombras. Então, além de as famílias estarem protegidas, também contam com um espaço de lazer para elas", declarou João Campos.

O candidato do PSB informou que pretende investir, se reeleito, uma quantia significativa para garantir a proteção das áreas de risco da cidade. "Serão no mínimo R$ 300 milhões que serão investidos para proteger as famílias recifenses. É importantíssima essa proteção e. vamos seguir fazendo mais", garantiu.

Habitação

Com relação a sua proposta para a melhoria da habitação do Recife, João Campos voltou a enfatizar as facilidades que pretende conceder para quem investir no centro da cidade visando o interesse social da capital pernambucana. "Quero reforçar aquilo que já é compromisso. Já anunciei duas propostas para o centro da cidade: a primeira delas é a remissão das dívidas dos imóveis, num ato de solicitação de alvará de construção ou de compra e venda, para que as dívidas desses imóveis aqui no centro do Recife não sejam um impeditivo para investimento ou reabilitação urbana", falou o candidato à reeleição.

E complementou informando a segunda proposta nesse sentido. "A gente vai poder ter uma nova lei regulamentando a troca de adicional construtivo. Quem construir habitação, principalmente de interesse social no centro da cidade, vamos dar adicional construtivo em outras áreas da cidade. Grandes cidades do mundo fazem isso, também existe referências nessa área em nosso País. Então, a gente ai fazer aqui no Recife porque o foco é reabilitar o centro e trazer moradia, pessoas para morarem no centro", explicou João