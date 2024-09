Bolsonaro critica vídeo de Rosa Amorim com Maduro e deputada pernambucana reage

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou mais fogo no polêmico vídeo em que a deputada estadual pernambucana Rosa Amorim (PT) aparece elogiando o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Em meio à maior fraude eleitoral da história da democracia na América Latina e de graves violações aos direitos humanos envolvendo uma brutal repressão à oposição, a deputada estadual do PT encontrou-se com o ditador Nicolás Maduro na Venezuela", escreveu Bolsonaro ao compartilhar a gravação da petista em seu perfil nas redes sociais, na última quarta-feira (28).

O vídeo em questão foi publicado por Rosa Amorim na última segunda-feira (27). Nas imagens, ela aparece cumprimentando Maduro na XI Cúpula Extraordinária da Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que ocorre na Venezuela, e diz estar levando para ele "o carinho dos brasileiros".

Bolsonaro completou a crítica: "então surge a velha imprensa alegando maduro ser de direita. Por isso querem tanto calar a internet", escreveu o ex-mandatário.

Assista ao vídeo

Rosa rebateu Bolsonaro

Na manhã desta quinta, Rosa Amorim rebateu a publicação de Bolsonaro contra ela, afirmando que o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Sem Terra têm posições contrárias a ele.

"A quem interessar possa, a posição de Bolsonaro sobre as eleições na Venezuela e sobre meu vídeo. Que nossas posições, do PT e do MST continuem bem longe das posições dele", escreveu a parlamentar.

Ontem, em entrevista ao Jornal do Commercio, Rosa Amorim afirmou que o sistema eleitoral venezuelano é semelhante ao brasileiro, e afirmou que o país vizinho não vive uma ditadura.

"Muitas pessoas se perguntam sobre as atas, mas a Justiça já respondeu sobre esses questionamentos. A equipe de peritos que participou da investigação, confirmou que as atas apresentadas estão de acordo com todos os dados coletados”, destacou.

“Posso dizer aqui, pelo que acompanhei, tanto nas agendas junto ao povo quanto nas atividades que estive com o presidente, é que a Venezuela não vive uma ditadura. A Venezuela vive uma democracia extremamente aprofundada, onde o povo decide até sobre quais são os projetos que serão prioridade do governo”, enfatizou.

Na conversa, ela também reforçou seu posicionamento a favor de Maduro.

“Eu não sou uma voz isolada, eu me junto aqui ao PT. Nós iremos contribuir para que os problemas da América Latina, do Caribe, sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência ou ingerência externa, que é o que acontece com a tentativa da direita de deslegitimar essas eleições”, afirmou.

Mais críticas

Na reunião plenária da última terça, o deputado Renato Antunes (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco para criticar a viagem de Rosa Amorim à Venezuela e o vídeo publicado por ela. O parlamentar rebateu a fala de Rosa de que ela estaria levando o carinho dos brasileiros para Maduro.

"Carinho de que brasileiro? Talvez de meia dúzia, do bando que anda com ela invadindo terra em Pernambuco. Porque eu tenho certeza que a fala dela não representa o sentimento do Brasil. Não podemos aceitar um governo autoritário e achar isso normal. Não podemos aceitar um governo que mata opositores”, reagiu o deputado.

Renato Antunes afirmou que o posicionamento de Rosa não representa nem a esquerda, afirmando que esse espectro político é "mais equilibrado e teria postura divergentes, mas não insensatas".

Em resposta, o deputado João Paulo (PT) pediu respeito à deputada Rosa Amorim e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Ele também cobrou um posicionamento de Antunes sobre a situação em Israel.

“Mais de 40 mil mortos, jovens, crianças, mulheres e idosos, pela fúria do governo de Israel. E vossa excelência aqui não dá um pio. Não dá uma palavra. Agora, para atacar uma parlamentar indefesa, vossa excelência tem a voz alta, vem aqui gritar”, protestou o petista.

Pelas redes sociais, o ex-deputado federal Roberto Freire criticou o vídeo de Rosa.

"A deputada Rosa Amorim não sabe o que diz ou é uma ilusionista política. Como pode de forma peremptória afirmar que 'Ditadura nunca mais' e ao mesmo tempo, render homenagens e reverenciar ao ditador Maduro da Venezuela? Seja o que for, ela debocha da cidadania...", escreveu.