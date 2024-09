Ao lado de Álvaro Porto, Raquel Lyra sanciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após corriqueiros episódios de desavenças, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), estiveram reunidas nesta segunda-feira (2), para sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, aprovada na última semana pelos deputados estaduais.

Embora tenham vivenciado episódio conflitantes, Raquel e Porto demonstram afinidade quanto a temas considerados importantes por ambos para o Estado, como é o caso da previsão orçamentária. "Mantemos o diálogo com os deputados estaduais em tudo aquilo que tem sido encaminhado para a Alepe, e, desta forma, garantimos que esses investimentos possam acontecer em Pernambuco, que está retomando sua trajetória de crescimento", destacou a governadora Raquel Lyra.

A lei prevê receitas de R$ 54,7 bilhões em 2025, R$ 56,8 bilhões em 2026 e R$ 57 bilhões em 2027. A cerimônia de sanção ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, com a presença de Porto. Estimou-se um crescimento de 5,3% nas receitas tributárias (impostos, taxas e contribuições de melhoria) para 2025, 6,4% para 2026 e 6,3% para 2027. Essas projeções levaram em conta o crescimento da economia (PIB), a inflação do período e o esforço arrecadatório da fazenda estadual.



A relação entre os dois nem sempre foi das melhores, com críticas do presidente da instituição feitas à governadora e desavenças entre os parlamentares em relação à mesma. Com o trabalho em conjunto, ele diz que "tudo aquilo que for bom para os pernambucanos e chegar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, iremos trabalhar para aprovar".

