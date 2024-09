Rádio Jornal sabatina o candidato Gilson Machado nesta quinta-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sabatina começará às 11h e terá uma hora de duração, com transmissão ao vivo nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

A Rádio Jornal segue sabatinando os candidatos à prefeitura do Recife e recebe, nesta quinta-feira (5), o ex-ministro Gilson Machado, do Partido Liberal.

A entrevista começará às 11h e terá uma hora de duração, com apresentação de Natália Ribeiro e participação do apresentador e colunista Igor Maciel.

Gilson Machado tem 56 anos, é empresário, veterinário e foi ministro do Turismo entre 2020 e 2022, no governo Bolsonaro. Antes disso, foi presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Na eleição de 2022, foi candidato ao Senado por Pernambuco, sendo derrotado por Teresa Leitão (PT).

Na sabatina da Rádio Jornal, os candidatos podem apresentar suas propostas de governo à frente da prefeitura da capital pernambucana e responder questões sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura.

As entrevistas são transmitidas simultaneamente nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ampliando o alcance da informação para todas as regiões do estado.

Além de Gilson Machado, a Rádio Jornal já entrevistou João Campos (PSB), Dani Portela (PSOL) e Daniel Coelho (PSD) neste período eleitoral.

Até o próximo dia 11, também serão sabatinados os outros quatro candidatos e candidatas à prefeitura da capital pernambucana, de acordo com o calendário abaixo:

5 de setembro : Gilson Machado (PL);

: Gilson Machado (PL); 6 de setembro : Tecio Teles (Novo);

: Tecio Teles (Novo); 9 de setembro : Simone Fontana (PSTU);

: Simone Fontana (PSTU); 10 de setembro : Victor Assis (PCO);

: Victor Assis (PCO); 11 de setembro: Ludmila Outtes (UP).