‘A vida do povo não é tratada como se deve’, afirma José Queiroz em sabatina

Durante entrevista na Rádio Jornal Caruaru, o candidato falou sobre a aliança política com Tonynho e seus projetos para a cidade

O candidato à Prefeitura de Caruaru, José Queiroz (PDT), participou da sabatina da Rádio Jornal Caruaru nesta quinta-feira (5/9). Durante a entrevista, o postulante falou sobre a aliança política com Tonynho e projetos para a infraestrutura, educação e saúde da cidade. O encontro foi comandado pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa.

José Queiroz intitulou o atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro (PSDB), de “inexperiente” e afirmou que ele “não consegue ter a dimensão da importância de Caruaru”.

O candidato, que já foi prefeito do município por quatro mandatos, relembrou sua trajetória e falou sobre a importância de modernizar a cidade. “Se tem uma coisa que eu quero fazer é com que essa cidade volte a respirar a alegria de morar aqui, a felicidade de saber que Caruaru representa de novo essa competição efetiva com propostas modernas para que o povo viva bem”, pontuou.

INFRAESTRUTURA

O plano de governo do candidato contempla propostas para a infraestrutura da cidade, desde a construção de três pontes e de um Arco Urbano Norte à implantação de um binário. O cuidado com as vias urbanas, para o postulante, passa também

José Queiroz reforçou, ainda, o desenvolvimento de um trânsito inteligente. “A gente precisa pensar num trânsito moderno, com tecnologia avançada para disciplinamento, e pessoal preparado”, afirmou.

Para ele, a cidade de Caruaru “vive uma dimensão urbana que exige do administrador uma dimensão estratégica para fazer obras, respondendo às expectativas de não permitir que a cidade continue mergulhando no caos”. O candidato defendeu a implementação de câmeras de monitoramento para disciplinamento dos cidadãos e concurso para agentes de trânsito e guardas municipais.

SAÚDE

Durante a sabatina, José Queiroz acusou o atual prefeito de Caruaru de fechar a UPA do Vassoural e prejudicar o atendimento à população - em entrevista à Rádio Jornal Caruaru, Rodrigo Pinheiro disse que a unidade está passando por reformas.

Queiroz questionou por que as obras não começaram antes e disparou: “A vida do povo não é tratada como se deve”. O candidato prometeu abrir a Unidade de Pronto Atendimento do Vassoural.



UNIÃO COM TONYNHO

A respeito da união com o candidato a vice-prefeito, Tonynho (MDB), José Queiroz afirmou que a aliança é saudável e importante para a política de Caruaru. “Nós dois sempre estávamos nos plenários ou nas comissões e isso nos aproximou em ideias e em sentimentos”, disse.

De acordo com ele, a partir da convivência e pelo “amor a Caruaru”, surgiu a oportunidade de fazerem política juntos. “O que nos uniu foi a importância desse momento que Caruaru está vivendo”.

FEIRA DA SULANCA

O ex-prefeito de Caruaru também prometeu dialogar com os comerciantes da Feira da Sulanca e investir em segurança, higiene e na mobilidade da feira. “A gente precisa pensar com o sulanqueiro, que sofre as consequências de uma má política”, destacou.

Durante a entrevista, José Queiroz também afirmou que vai incentivar o e-commerce, com um centro logístico de distribuição tecnologicamente preparado para o envio de remessas, e que Caruaru vai “viver o tempo da tecnologia e da revolução digital”.