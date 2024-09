Fernando Rodolfo é o sabatinado desta sexta na Rádio Jornal Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidato do Partido Liberal é o quinto postulante à prefeitura de Caruaru a ser sabatinado pela Rádio Jornal no processo eleitoral de 2024

A Rádio Jornal Caruaru sabatina, nesta sexta-feira (6), o candidato do Partido Liberal à prefeitura da cidade, Fernando Rodolfo. A entrevista começa às 11h e será comandada por Sócrates da Silva, com participação de Izabela Barbosa.

Fernando Rodolfo tem 40 anos, é natural de Garanhuns, no Agreste, e está em seu segundo mandato como deputado federal por Pernambuco. Jornalista, o candidato já comandou programas em emissoras de rádio e televisão e é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A sabatina da Rádio Jornal Caruaru terá uma hora de duração e possibilitará ao candidato detalhar suas propostas de governo, destacando questões como segurança, educação, saúde e infraestrutura.

O encontro terá transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, podendo ser assistida de qualquer lugar do estado.

Além de Fernando, a emissora já sabatinou Rodrigo Pinheiro (PSDB), Armandinho (Solidariedade), Maria Santos (UP) e Zé Queiroz (PDT). A candidata Michele Santos (PSOL) encerra a série de sabatinas da Rádio Jornal Caruaru, na segunda-feira (9).

Sabatinas da Rádio Jornal em Caruaru

O primeiro a ser sabatinado pela Rádio Jornal foi o atual prefeito e candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro. No encontro, ele prometeu seguir com o armamento da guarda municipal de Caruaru e afirmou ter "parceria importantíssima" com o governo Raquel Lyra.

Segundo a ser entrevistado na série de sabatinas, o candidato Armandinho disse que Caruaru precisa de um prefeito que "não fique com mimimi em rede social".

Maria Santos, por sua vez, disse querer ser prefeita de Caruaru pelo fato "das mesmas famílias e grupos políticos ocuparem o poder por muitos anos" e "não darem perspectiva melhor à população".

Calendário de sabatinas em Caruaru