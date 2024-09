Gilson Machado comemora nova pesquisa Datafolha: ‘o prefeito começou a cair’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

João Campos (PSB) teve oscilação negativa de 2 pontos percentuais no levantamento da última quinta, mas segue liderando com 74% das intenções de voto

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) comemorou o resultado da mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na tarde da última quinta-feira (5). No levantamento, ele teve alta de três pontos percentuais em relação ao registrado em agosto, ficando com 9%, enquanto o atual prefeito João Campos (PSB) oscilou 2% para baixo. O socialista, porém, segue na liderança isolada com 74% das intenções de voto.

Gilson creditou sua alta e a oscilação negativa do prefeito ao guia eleitoral de rádio e TV, que começou a ser exibido no último dia 30 de agosto. Essa foi a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início das inserções.

“Tirei cinco pontos em cinco dias de guia. O prefeito começou a cair. Subi três pontos e ele caiu dois, sendo que essa mesma pesquisa estampa que mais de 50% do eleitorado do Recife sequer sabe que eu sou candidato”, celebrou Gilson Machado.

Segundo o Datafolha, 48% dos recifenses sabem quem é Gilson e 100% afirmaram conhecer o prefeito João Campos.

“Pode escrever. Eu vou para o segundo turno e vou ganhar essa eleição no debate e na raça”, cravou o ex-ministro.

Ataque ao PSB

Após a divulgação do resultado da nova rodada da pesquisa, Gilson publicou uma montagem nas suas redes sociais em que João Campos aparece com o rosto derretendo. Na legenda da publicação, ele atacou as gestões do PSB.

“A queda da turma do Geraldo Júlio, João Campos e Paulo Câmara é só o começo. Vamos mostrar a forma da verdadeira mudança. 5 pontos em 5 dias”, escreveu.

Gilson Machado, contudo, segue sendo o candidato com maior índice de rejeição no Recife, de acordo com a mesma pesquisa. 39% dos eleitores afirmaram que “não votariam nele de jeito nenhum” — uma alta de cinco pontos percentuais em relação a agosto.

Nesta sexta, ele viaja para São Paulo, onde participará, no sábado, do ato de 7 de Setembro convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista. Gilson garantiu que o afastamento das agendas no Recife não atrapalhará sua campanha.

De acordo com a assessoria de imprensa do candidato, ele retoma os compromissos na capital pernambucana no próximo domingo (8), com a inauguração do comitê de um candidato a vereador, no bairro da Mangueira. Ele também estará em um culto no bairro de Campo Grande.