Gilson Machado confirma presença em ato de Bolsonaro na Paulista e garante nova vinda do ex-presidente ao Recife

Candidato à prefeitura do Recife disse que viagem não atrapalhará campanha: 'é um chamado do presidente'. Ele também vê vinda de Lula como positiva.

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) confirmou que estará presente no ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, marcado para o próximo sábado (7), feriado da Independência, às 14h.

Segundo Gilson, sua candidata a vice, Leninha Dias (PL), deve acompanhá-lo no ato, assim como uma comitiva de cerca de 100 pernambucanos, incluindo figuras carimbadas do bolsonarismo na Alepe e na Câmara Federal.

Questionado se a ausência no Recife por pelo menos dois dias de viagem não prejudicaria sua campanha de prefeito, Gilson disse que o ato é "um chamado do presidente Bolsonaro".



Bolsonaro fez a convocação para o ato pelas redes sociais, afirmando que se tratará de um evento "em defesa da democracia e da liberdade". Os discursos devem ser inflamados contra o Supremo Tribunal Federal, em especial ações assinadas pelo Alexandre de Moraes.



"De nada vale falarmos de independência, se não tivermos liberdade. Nesse movimento, queremos dar um recado para o Brasil e para o mundo do que nós estamos sofrendo", afirmou Bolsonaro em um vídeo de convocação de apoiadores, pedindo anistia aos presos do 8 de janeiro.

A suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil, em decisão assinada por Moraes, também deve entrar no palanque.

"Hoje estamos equiparados a ditaduras como Coreia do Norte, China e Venezuela, sem Twitter. É isso que o 7 de setembro vai alertar para o Brasil e o mundo. Ele é acusador, tem papel de Ministério Público e de julgador. Utiliza o poder para calar quem não pensa igual. E a mira está em todos nós. É uma grande loucura o que a gente está vivendo", disse Gilson, sem citar nomes.

Bolsonaro novamente no Recife

Gilson Machado também confirmou ao Jornal do Commercio que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve vir novamente a Pernambuco para participar de atos de campanha semelhantes aos realizados em julho passado.

As agendas, contudo, devem se restringir à Região Metropolitana do Recife, devido à logística, já que o ex-presidente deve ficar somente um dia em solo pernambucano.

A nova visita de Bolsonaro está prevista para acontecer na última semana de setembro, em momento próximo ao dia da votação do primeiro turno, marcada para 6 de outubro.

Vinda de Lula não assusta



Os rumores sobre uma possível vinda do presidente Lula (PT) ao Recife neste mês de setembro para fazer palanque ao lado de João Campos (PSB) parecem não assustar Gilson Machado.

Gilson afirmou que a visita do petista pode até ser positiva para a sua campanha, pois a associação explícita de João à imagem de Lula pode tirar votos de conservadores que estariam apoiando o socialista.

"João Campos quer o voto do conservador, do bolsonarista, por isso está escondendo Lula da campanha. Eu quero que ele venha porque vai tirar o voto conservador dele. Eu desafio João Campos a andar com Lula debaixo do braço aqui no Recife", disparou Gilson, que dedicou a terça-feira a gravações do guia eleitoral e a uma entrevista à TV Universitária, com exibição marcada para o dia 6.