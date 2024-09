Datafolha no Recife: João Campos mantém ampla vantagem, Gilson cresce e é segundo. Confira números

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi divulgada, na tarde desta quinta-feira (5), os números da nova pesquisa Datafolha para as eleições para prefeito do Recife, reafirmando a liderança com ampla vantagem do candidato à reeleição João Campos (PSB). A pesquisa traz o atual prefeito com 74% dos votos, 2 pontos percentuais a menos que no último levantamento, divulgado em 22 de agosto.

A segunda posição agora fica, de forma isolada, com Gilson Machado (PL), com 9% das intenções de voto, 3 pontos percentuais a mais que na pesquisa anterior. Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (PSOL) seguem em empate técnico, com 5% e 4%, respectivamente.

Confira os números abaixo:

João Campos (PSB): 74% (-2)

Gilson Machado (PL): 9% (+3)

Daniel Coelho (PSD): 5% (-)

Dani Portela (PSOL): 4% (-)

Ludmila (UP): 1% (+1)

Tecio Teles (Novo): 0% (-1)

Simone Fontana (PSTU): 0% (-)

Victor Assis (PCO): 0% (-)

A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 910 eleitores no Recife, entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº PE-05223/2024.

Pesquisa espontânea

Nas menções espontâneas, João Campos também lidera com folga, com 57%, crescendo 6 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Gilson Machado aparece em segundo com 5%. Nesse quesito, 22% dos entrevistados afirmaram que não sabem em quem votar.

Confira os números de menção espontânea abaixo:

João Campos (PSB): 57% (+6)

Gilson Machado (PL): 5% (+1)

Daniel Coelho (PSD): 2% (+1)

Dani Portela (PSOL): 2% (+1)

No atual prefeito: 1% (-4)

Outras respostas: 7% (+3)

Branco/nulo/nenhum: 3% (-1)

Não sabe: 22% (-10)

Rejeição

O levantamento Datafolha desta quinta-feira aponta Gilson Machado como o candidato mais rejeitado entre os eleitores do Recife. Em segundo lugar está a candidata Ludmila (UP), com 35%, seguida de Daniel Coelho (PSD), com 32%.

Estão empatados tecnicamente os candidatos Tecio Teles (29%), Victor Assis (28%), Simone Fontana (27%) e Dani Portela (26%). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

João Campos possui a menor rejeição entre os candidatos, com 8%. Dentre os entrevistados, 3% afirmam que votariam em qualquer um dos candidatos ou não rejeita nenhum dos postulantes à prefeitura do Recife.

Já 2% dos eleitores rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum dos oito nomes que disputam a eleição para prefeito do Recife.

Confira os números de rejeição abaixo:

Gilson Machado (PL): 39% (+5)

Ludmila (UP): 35% (-4)

Daniel Coelho (PSD): 32% (+4)

Tecio Teles (Novo): 29% (-2)

Victor Assis (PCO): 28% (-2)

Simone Fontana (PSTU): 27% (+1)

Dani Portela (PSOL): 26% (+1)

João Campos (PSB): 8% (+1)



Conhecimento dos candidatos

Outro quesito presente na pesquisa Datafolha desta quinta-feira foi o conhecimento dos candidatos, que também traz liderança com folga do atual prefeito e candidato à reeleição João Campos.

Confira os números abaixo:

João Campos (PSB): 100%

Daniel Coelho (PSD): 89%

Dani Portela (PSOL): 54%

Gilson Machado (PL): 48%

Tecio Teles (Novo): 44%

Simone Fontana (PSTU): 30%

Ludmila (UP): 22%

Victor Assis (PCO): 13%