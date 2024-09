Em carreata na Zona Norte do Recife, Daniel Coelho dialoga com comunidades neste domingo (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã deste domingo (8/), o candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD), liderou uma carreata pela Zona Norte da cidade. Ao lado da candidata a vice-prefeita, Mariana Melo (PSDB), ele percorreu os bairros do Alto do Mandú, Casa Amarela, Guabiraba, Nova Descoberta, Macaxeira e Alto Santa Isabel.

Ao longo do percurso, o candidato cumprimentou e dialogou com os moradores da região. “Onde houver alguém que queira melhorar o Recife, estaremos presentes. O que mostramos hoje é que a vontade de mudança está nas ruas”, destacou Daniel.

Candidato pela coligação Recife Levado a Sério, Coelho tem defendido propostas nas áreas de habitação, segurança pública, infraestrutura e geração de empregos, prometendo participação ativa da sociedade na gestão municipal.



