Gilson Machado reforça identificação com Bolsonaro e cumpre agenda com candidato à vereador neste domingo (8)

O candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL), cumpriu agenda com candidato a vereador da capital pernambucana, neste domingo (8/9), e utilizou as redes sociais para reforçar a identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em vídeo publicado, Machado falou sobre os primeiros contatos com Bolsonaro, em 1993, e como a relação evoluiu até sua atuação como ministro durante o governo do ex-presidente. “Entre pescarias e conversas sobre o Brasil, veio o convite em 2018 para ser Ministro de Turismo e Cultura. Agora, com seu apoio, estou aqui para ser prefeito do Recife e transformar nossa cidade”, escreveu.

O candidato também marcou presença, neste domingo, na inauguração do comitê de um postulante ao cargo de vereador, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.



