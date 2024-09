João Campos promete construção de nova ponte ligando Zonas Norte e Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) anunciou nova proposta para um eventual segundo mandato à frente da Prefeitura do Recife. Em inserções do guia eleitoral desta terça-feira (10), João prometeu a construção de uma nova ponte ligando as Zonas Norte e Oeste do Recife.

A proposta é de construção de uma ponte ligando os bairros de Casa Forte e Cordeiro, o que possibilitaria, de acordo com o candidato à reeleição, realizar o deslocamento da Zona Norte até a Zona Sul sem passar pela Avenida Agamenon Magalhães, corredor importante da cidade, na área central do Recife.

A conexão entre as Zonas Norte e Oeste já havia sido estabelecida com a entrega da ponte Monteiro-Iputinga, em agosto, podendo ser ampliada com a proposta anunciada pelo candidato à reeleição.

O atual prefeito destacou também as obras em andamento de outras três pontes pela cidade.

“Acabamos de entregar a Ponte Monteiro-Iputinga e tem mais três a caminho, com obras a todo vapor. A ponte que conecta Areias à Imbiribeira, a do Rio Morno, unindo Dois Unidos a Beberibe, além da nova ponte sobre o Canal do Arruda. E já tem projeto pronto para iniciar as obras da ponte Cordeiro-Casa Forte. Com ela, vai ser possível ir da Zona Norte a Boa Viagem sem passar pela Agamenon Magalhães”, disse.

