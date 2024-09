Daniel promete maior programa de combate à desigualdade do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSD apresentou proposta de criação do programa "Recife Sem Fome", com foco em famílias em condições de vulnerabilidade social da cidade

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) anunciou proposta do que seria o maior programa combate à desigualdade no Recife. Nesta quinta-feira (12), nas redes sociais, Daniel prometeu a criação do programa “Recife Sem Fome".

A proposta apresentada por Daniel tem foco nas famílias mais vulneráveis do Recife, em especial as chefiadas por mulheres.

“Hoje, o Recife é a segunda capital mais desigual do país. Isso é fruto de anos de má gestão e falta de compromisso com as famílias mais pobres. O Recife Sem Fome é a nossa resposta a esse descaso, garantindo dignidade e alimentação para quem mais precisa”, declarou.

O programa prevê três principais frentes de atuação, sendo a primeira a “Renda Básica Recife”, que irá fornecer um auxílio de R$ 300 mensais para 30 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, com prioridade para as mulheres que sustentam seus lares.

A segunda frente do programa prevê a construção de 10 cozinhas comunitárias, com foco em bairros de baixa renda, visando funcionar como centros para a produção de refeições acessíveis e nutritivas.

Por fim, o Recife Sem Fome também contempla a expansão de 10 novos restaurantes populares que oferecerão café da manhã, almoço e jantar todos os dias, a preços simbólicos ou gratuitos, garantindo uma alimentação balanceada para a população carente da cidade.

“Não se pode admitir que uma cidade como o Recife, com tantos recursos, continue a abandonar sua população mais pobre. O Recife Sem Fome é uma solução imediata para garantir que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade", ressaltou.



Em vídeo, Daniel Coelho (PSD) diz por que quer governar o Recife