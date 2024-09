Pesquisa Datafolha em SP: Nunes tem 27%, Boulos aparece com 25% e Marçal tem 19%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (12) sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 27%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e em seguida o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), marcando 19% das menções do cenário estimulado, em que a lista de candidatos é apresentada ao entrevistado. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, Nunes e Boulos estão em empate técnico.

Em seguida, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB) figurando com 8%, e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6%. A economista Marina Helena (Novo) tem 3% e Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP), com 1% cada. Os candidatos João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. Outros 7% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

PESQUISA ANTERIOR

O último levantamento, divulgado pelo instituto, dia 5, apontou um empate técnico entre o deputado federal, o ex-coach e o atual prefeito. Boulos tinha 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes, 22% cada. Em uma semana, Nunes cresceu 5 pontos porcentuais para além da margem de erro. Enquanto Boulos e Marçal oscilaram dentro da margem, para mais e para menos. Com isso, o prefeito saiu do empate técnico com o ex-coach, embora este último ainda esteja em empate técnico com o psolista no limite da margem. Tabata oscilou 1 ponto para baixo, o mesmo que Datena, que tinha 7% na última pesquisa.

O instituto Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-07978/2024.