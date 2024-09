Dani Portela reafirma posição sobre armamento da Guarda Municipal: "é preciso pensar em outros meios de promover segurança"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista nesta sexta-feira (13), candidata do PSOL discutiu temas da cidade e apresentou propostas para a segurança pública no Recife

A candidata à prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) reforçou sua posição contrária ao armamento da Guarda Municipal, em entrevista ao podcast Fala Ordinário, nesta sexta-feira (13).

De acordo com Dani, a cidade precisa pensar “outros meios de promover segurança”, destacando as atribuições da Guarda Municipal, exemplificando com a Patrulha Maria da Penha, ação específica da guarda.

“As pessoas confundem ao ver todo mundo fardado, na rua, e acham que são policiais. As atribuições da guarda são importantíssimas, tanto que tem a Patrulha Maria da Penha que é uma ação específica da Guarda Municipal, voltada a atender chamados de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E os números das ocorrências no Recife são bem altos dessas mulheres em situação de relacionamentos violentos, abusivos ou que sofrem violência”, disse.

“Acredito que antes de pensar em armar a Guarda, é preciso pensar em outros meios de promover segurança. É preciso pensar em políticas públicas efetivas para a cidade”, complementou.

A candidata do PSOL considera “extrema” a proposta de armar a Guarda Municipal, citando proposta do atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) que propôs armar uma parte do efetivo.

Para Dani, a proposta não vai impactar na segurança pública para uma cidade “na dimensão do Recife”, destacando a necessidade de valorização da categoria.

“É um discurso muito fácil, enquanto esses Guardas Municipais recebem um dos salários mais baixos do país, em torno de R$2.200 a 2.400. Nos dias de folga, aumentam esse salário fazendo plantões de 06h/12h. Então, antes de armar uma parcela da guarda, é preciso valorizar esses profissionais, qualificar, dar condições de trabalho. Segurança pública não se resolve só com arma, porque essa arma estará sempre apontada para a juventude, juventude negra e de periferia”, afirmou.

Dani destacou, como propostas para segurança pública, a promoção de medidas de valorização dos profissionais da Guarda Municipal do Recife, garantindo progressão funcional, com realização de capacitações, novos concursos públicos e incorporação das “vantagens” ao salário e à aposentadoria.

A candidata também destacou a proposta de utilizar a estrutura da Guarda Municipal para auxiliar na garantia de direitos de mulheres vítimas de violência doméstica, bem como no cumprimento de medidas protetivas através do fortalecimento e ampliação da frota da Patrulha Maria da Penha.

