Daniel Coelho promete construção de centros especializados para crianças neurodivergentes no Recife

Candidato do PSD afirmou compromisso em encontro com mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nesta sexta-feira (13)

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) prometeu a construção de quatro centros especializados para crianças neurodivergentes no Recife. Daniel afirmou compromisso em encontro com mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nesta sexta-feira (13).

O projeto faz parte do plano de governo de Daniel e busca oferecer suporte integral às famílias e indivíduos que convivem com essas condições.

“Hoje, há uma enorme carência de serviços especializados para atender crianças neurodivergentes no Recife. O que propomos é a criação de centros que ofereçam um atendimento completo e humanizado, desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo, focando em transtornos como TEA, TDAH, e outros. Precisamos garantir que essas famílias tenham o suporte necessário e que as crianças e adolescentes com transtornos possam ser atendidos com dignidade e qualidade”, explicou.

A proposta prevê a distribuição dos centros em regiões estratégicas da cidade, visando facilitar o acesso da população. Além disso, as unidades contarão com equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de saúde, oferecendo atendimento integrado e personalizado.

A candidata a vice-prefeita Mariana Melo (PSDB) enfatizou a importância da iniciativa.

"O cuidado com as crianças neurodivergentes precisa ser tratado com a seriedade que merece. Esses centros não só apoiarão as crianças e suas famílias, mas também atenderão outras faixas etárias, promovendo uma cidade que cuida do bem-estar emocional e psicológico de seus cidadãos e cidadãs", afirmou Mariana.

