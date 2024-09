Daniel volta a criticar sistema de creches do Recife e gestões anteriores do PSB: "poucos avanços foram feitos"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) fez críticas a gestão atual do prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) e gestões anteriores do PSB, em discurso durante caminhada no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, neste sábado (14).

A caminhada contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) e do deputado federal Mendonça Filho (União).

Daniel destacou o apoio à governadora Raquel Lyra desde 2016 e comparou a gestão de Raquel no município às gestões dos últimos 12 anos no Recife.

“Eu e Priscila, apesar de jovens, já estamos há 20 anos na política, sempre enfrentando desafios e defendendo causas em comum. Desde 2016, apoiamos Raquel, que transformou Caruaru, diferente do Recife, onde após 12 anos de gestão, poucos avanços foram feitos”, disse.

Daniel voltou a fazer críticas ao sistema de creches da Prefeitura do Recife, alvo de inquérito pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

“O sistema de creches aqui está sob investigação por irregularidades, com recursos federais sendo usados para barganha política. As mães exigem vagas como um direito, não como favor, e estão sendo desrespeitadas pela atual gestão”, comentou.

Reforçando o apoio ao candidato do PSD, Priscila Krause afirmou que Daniel dará "atenção a quem nunca teve" no Recife.

"Daniel, você será o prefeito que vai criar creches, moradias, cuidar dos morros e dar atenção a quem nunca teve", afirmou.



