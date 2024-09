Em caminhada no Cais de Santa Rita, Gilson Machado apresenta propostas para comércio informal no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidato do PL visitou o Mercado de São José e conversou com ambulantes e comerciantes da região, ao lado da candidata a vice Leninha Dias

O candidato a prefeito do Recife Gilson Machado (PL) realizou caminhada no Cais de Santa Rita, na tarde desta segunda-feira (16), ao lado da vice Leninha Dias (PL). Na caminhada, Gilson e Leninha visitaram o Mercado de São José e conversaram com ambulantes e comerciantes da região.

Gilson defendeu a valorização do setor informal, afirmando que a categoria não será invisível e apresentou propostas para o setor.

"O nosso objetivo é transformar a visão que se tem do trabalhador informal. Na nossa gestão, eles não serão invisíveis ou apenas vistos como ambulantes. Vamos tratá-los com o respeito e a valorização que merecem, reconhecendo-os como empreendedores que são", afirmou o candidato.

O candidato do PL prometeu criar o Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor, que prevê um fundo especial da Prefeitura e parcerias com bancos públicos, com oferta de linhas de crédito, além de campanhas de formalização e incentivos para a geração de empregos diretos.

“Queremos transformar a visão do trabalhador informal e tratá-lo como o empreendedor que é. Vamos apoiar o crescimento e a formalização dos negócios, promovendo um Recife mais inclusivo e próspero”, concluiu Gilson.