João Campos reforça compromissos com obras em áreas de morro e prega cautela: "eleição se ganha no dia"

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) reafirmou o compromisso com a realização de obras em áreas de morro, em caminhada realizada na noite desta segunda-feira (16), no Alto José Bonifácio, Zona Norte do Recife.

Ao lado do candidato a vice na chapa, Victor Marques (PCdoB), João conversou com moradores e comerciantes e reforçou suas propostas de campanha, destacando, também, feitos da sua gestão.

“A gente fez três obras por dia em áreas de morro no nosso mandato e vamos seguir fazendo obras de escadarias, corrimão, geomanta, barreira, obras do Programa Parceria, iluminação”, prometeu.

Apesar da liderança nas pesquisas de intenções de voto, com ampla vantagem para os concorrentes, João pregou cautela, afirmando que “eleição se ganha no dia”.

“Faltam 20 dias para as eleições, e cada dia que vai chegando mais perto vai me dando ainda mais vontade de ser mais uma vez prefeito. Que bom que somos favoritos, mas eleição se ganha no dia. Até o dia 6, é trabalho, trabalho, trabalho e vitória”, afirmou.