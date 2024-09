Gilson Machado e Daniel Coelho se unem contra João Campos em debate: 'tem arrumadinho nas creches do Recife'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD) se uniram contra o prefeito João Campos (PSB) quando o assunto foi a gestão das creches municipais durante o debate realizado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe), na tarde desta quarta-feira (18).

O candidato do PL criticou o fato de ter seu guia eleitoral suspenso pela Justiça Eleitoral por falar reiteradamente sobre o assunto e questionou a Daniel Coelho quais os planos dele para essas instituições educacionais.



"Nossa proposta é que seja respeitada a legislação e os padrões do Ministério da Educação. As creches terceirizadas pela prefeitura são pagas com dinheiro do Fundeb e deveriam estar atendendo aos padrões de segurança dos bombeiros. Sem nenhuma fiscalização, a prefeitura contratou dezenas de creches que não atendem a isso. E pior: sempre envolvendo atores políticos", disse Daniel.

"Deixo meu repúdio à censura. Não é aceitável que estejamos proibidos de falar desse assunto na televisão. O processo democrático deve ser colocado onde a gente fala e ele teria oportunidade de responder, mas corre de responder aqui e vai tentar nos calar na TV", completou Daniel Coelho, repetindo as críticas à ausência de João no debate.

Gilson concordou e acrescentou que pretende instaurar uma corregedoria específica para cuidar do assunto creche no Recife. "Vamos mostrar para o Brasil o que está embaixo do tapete", disse ele na réplica.

Daniel completou: "Estou proibido de dizer que tem arrumadinho na questão das creches do Recife. Estou proibido lá, mas aqui eu estou dentro da universidade, num espaço democrático e aqui eu posso dizer: tem arrumadinho na questão das creches do Recife", completou o candidato do PSD.