João Campos percorre bairros da Zona Norte em carreata de mais de 25 quilômetros

Candidato à reeleição realizou carreata acompanhado do candidato a vice Victor Marques (PCdoB) e candidatos a vereador, onde cumprimentou apoiadores

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) participou de carreata por bairros da Zona Norte da cidade, na manhã deste domingo (22).

A carreta teve início no bairro da Guabiraba e percorreu mais 9 bairros, chegando a mais de 25 quilômetros. Na ocasião, João estava acompanhado do candidato a vice Victor Marques (PCdoB) e candidatos a vereador, onde cumprimentou apoiadores e visitou obras da sua gestão à frente do município.

“Hoje, aqui ao lado de Victor, dos nossos vereadores e deputados, serão mais ou menos 25 quilômetros, percorrendo diversas áreas aqui da nossa Zona Norte. Vamos subir e descer ladeira, falar com o povo e afirmar o nosso compromisso com o Recife”, disse João, antes do início da carreata.

O ato passou por bairros como Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Córrego do Jenipapo, Macaxeira, Nova Descoberta, Vasco da Gama, Morro da Conceição e Alto José do Pinho, finalizando na Mangabeira.

Agenda de João Campos para esta segunda-feira (23)

O candidato à reeleição inicia sua agenda às 11h, realizando sabatina na TV Globo. Às 14h, participa de outra sabatina, dessa vez na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), na sede da entidade, no bairro de Santo Amaro.

João encerra as agendas da segunda-feira com caminhada no bairro de Água Fria, Zona Norte da cidade, às 17h.



