Eleições 2024: Candidato a reeleição à Prefeitura do Recife, Joao Campos promete novo parque no bairro dos Coelhos

Candidato a prefeito pelo PSB, João Campos promete implantar parque linear no bairro dos Coelhos, com diversas áreas de lazer até o fim de 2025

Em visita ao bairro dos Coelhos, no centro do Recife, o atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), prometeu implantar um parque linear na região. A obra, que faz parte do Projeto Parque Capibaribe, está prevista para ser concluída até o fim de 2025 e será localizada na margem do rio, na antiga Comunidade Roque Santeiro.

Segundo ele, o espaço contará com um mirante sobre o rio, pista de cooper, ciclovia, ecopasseio, espaços flexíveis, fonte interativa, anfiteatro, nova iluminação, parquinhos infantis, área para food trucks e locais para convivência e contemplação. A Praça Miguel de Cervantes também será incorporada ao projeto, sendo transformada em uma área de lazer.

O prefeito destacou que essa iniciativa está alinhada ao Projeto Parque Capibaribe, já responsável pela criação do Jardim do Baobá (inaugurado em 2016), da Praça Otávio de Freitas (2019), das quatro etapas do Parque das Graças (2021 a 2024), do Cais da Vila Vintém (2023), e do Parque Jardim do Poço, com inauguração prevista para 2024.

Campos reforçou que o Parque Capibaribe é um sistema integrado de áreas verdes, planejado para se estender por 30 quilômetros ao longo do Rio Capibaribe.

Agenda do candidato neste sábado (21):

9h — Caminhada, no bairro do Ibura;

11h — Carreata, no bairro do Curado;