João Campos reforça promessa de parque linear às margens do Rio Beberibe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O trecho inicial do Parque Beberibe, no contorno de Cajueiro, terá extensão de um quilômetro e permitirá a proteção permanente do entorno do rio

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), anunciou, nesta quarta-feira (25), a construção de um parque linear às margens do Rio Beberibe. A ideia é que o projeto integre um conjunto de equipamentos para viabilizar a contemplação e a proteção do curso d’água. A promessa, para um eventual segundo mandato, foi feita durante visita à Praça da Convenção, em Beberibe, na Zona Norte da cidade.

“Fizemos três parques, um está em obras, que é o do Aeroclube, e a gente reafirma a construção de mais quatro parques, entre eles, aqui perto, o Parque Linear de Beberibe, que vai ficar na margem do Rio Beberibe. O primeiro trecho será próximo a Cajueiro, de aproximadamente um quilômetro, nos moldes do que a gente tem no projeto Parque Capibaribe”, explicou o prefeito.

NOVO PARQUE

O trecho inicial do Parque Beberibe, no contorno de Cajueiro, terá extensão de um quilômetro e permitirá a proteção permanente do entorno do rio e a implantação de uma área de lazer nos moldes do Parque das Graças, às margens do Capibaribe, com parque infantil, quadras, pista de caminhada e espaço de contemplação.

A previsão é de que o Parque Beberibe beneficie mais de 70 mil habitantes dos bairros de Cajueiro, Linha do Tiro, Beberibe, Fundão, Dois Unidos, Peixinhos e Campina do Barreto.

“A gente tem feito a requalificação de espaços públicos, reforma de praças e implantação de parques. E o Parque Beberibe vai funcionar como um espaço de lazer, convivência e proximidade com o rio. Assim como a gente tem no Parque Capibaribe, um projeto de 15 quilômetros em cada margem, a gente vai ter aqui. É um projeto que vai ter a primeira etapa construída pela nossa gestão, com equipamentos de esporte, lazer, para criança, jovem, adulto, para convivência na margem do Beberibe”, completou.