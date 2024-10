João Campos promete programa de formação profissionalizante nas escolas e fortalecimento de incentivo à economia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atual prefeito e candidato à reeleição apresentou propostas em sabatina do Grupo Atitude Pernambuco, realizada nesta quinta-feira (26)

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB), prometeu a criação de um programa de formação profissionalizante no município e defendeu o fortalecimento do incentivo à economia, durante sabatina realizada nesta quinta-feira (26), pelo Grupo Atitude Pernambuco.

João prometeu o lançamento do programa Embarque Profissionalizante, que disponibilizará 2 mil vagas por ano na rede de escolas profissionalizantes da Prefeitura.

A iniciativa se somaria a programas já existentes na atual gestão, como o Embarque Digital, voltado à formação superior na área de tecnologia, e do Protec Recife, destinado ao ensino técnico.

“Assim como temos o Embarque Digital, que faz a formação superior, e o Protec, na área técnica, a gente vai lançar o Embarque Profissionalizante. Serão, pelo menos, duas mil vagas por ano de formação profissionalizante dialogando com a necessidade de mercado. Entre as formações, a gente vai ter reforço nas habilidades socioemocionais, uma demanda muito grande dos tempos atuais. Vamos fazer essa formação alinhada às demandas do mercado formal de trabalho”, disse.

João também destacou feitos de sua gestão na área econômica, além de reforçar fortalecimento de ações do Recentro, obras de infraestrutura e ampliação das redes de saúde e educação, em um eventual novo mandato.

“A economia precisa dar certo. A sinergia entre público e privado é fundamental. Então, estou à disposição para fazer com que a cidade cresça. O que a gente conseguiu fazer deve-se também à cidade ter tido um crescimento substancial. O Recife gerou 54% dos empregos de Pernambuco. E a gente precisa consolidar tudo isso com uma vitória eleitoral”, finalizou.