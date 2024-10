Daniel mobiliza comunidade do Bode e propõe R$ 300 para 30 mil famílias com o programa Recife Sem Fome

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (27), em caminhada nas ruas da comunidade do Bode, Daniel Coelho (PSD), candidato à prefeitura de Recife, foi recebido com entusiasmo por moradores e comerciantes. Daniel assumiu compromisso com o Programa Recife Sem Fome, que vai garantir R$ 300 mensais para 30 mil famílias em extrema vulnerabilidade, com foco em mulheres chefes de família.

"O Recife Sem Fome vai levar dignidade e esperança para quem mais precisa. Nossa prioridade é garantir que essas famílias, especialmente as mães que sustentam seus lares, tenham o mínimo necessário para viver com dignidade", declarou Daniel em diálogo direto com os moradores.

COZINHAS COMUNITÁRIAS

Além do auxílio, Daniel anunciou a construção de 10 cozinhas comunitárias e a criação de 10 restaurantes populares, ampliando o acesso a refeições de qualidade para a população carente.

Mariana Melo, candidata a vice; lideranças comunitárias, apoiadores e candidatos e candidatas a vereador (a) da coligação lotaram as ruas da comunidade.

Daniel Coelho e Mariana Melo são candidatos da Coligação Recife Levado a Sério, formada por PSD, PP, Podemos, Federação PSDB-Cidadania, PRD e Mobiliza.