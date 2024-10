Daniel percorre ruas de Nova Descoberta e faz propostas para a saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante a caminhada, o candidato da coligação Recife Levado a Sério também conversou com feirantes do Mercado de Nova Descoberta, na Zona Norte

O candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD) realizou, na tarde desta segunda-feira, uma caminhada pelas ruas de Nova Descoberta, na Zona Norte da cidade. Acompanhado da candidata a vice, Mariana Melo (PSDB), e de apoiadores, Daniel ouviu as demandas de moradores e anunciou propostas para a saúde.



“A cada quatro recifenses, um está na chamada área descoberta. Isso ocorre não só porque eles não têm acesso aos postos de saúde, mas principalmente, porque não há agentes de saúde em quantidade suficiente para atender a demanda da população. Será preciso realizar concurso público de imediato, para que cada família receba a visita do agente de saúde de maneira adequada na sua residência. Também é preciso pensar na realização de concursos para agentes ambientais, que cumprem a função de conscientizar a população para a prevenção de doenças”, destacou Daniel.



Durante a caminhada, o candidato da coligação Recife Levado a Sério também conversou com feirantes do Mercado de Nova Descoberta e ouviu as demandas dos comerciantes. O candidato destacou a importância de requalificar esses espaços públicos para fortalecer a economia popular.