Quaest reafirma empate triplo na disputa em SP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novo levantamento da Quaest, divulgado nesta segunda-feira (30), aponta que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24% das intenções de voto na corrida pela Prefeitura de São Paulo, seguido do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, e do influenciador Pablo Marçal (PRTB), que tem 21%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais. Trata-se do resultado da pesquisa estimulada - quando os nomes dos candidatos são informados aos eleitores.

O levantamento do dia 24 indicava também um empate triplo entre Nunes (25%), Boulos (23%) e Marçal (20%). Mas a margem de erro era maior, de três pontos, porque a amostra era menor - 1.200 entrevistas, ante 1.800 da atual pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01233/2024.

RESULTADO NO RIO DE JANEIRO

Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o levantamento aponta que Eduardo Paes (PSD) tem 53% das intenções de voto, segue na liderança e venceria em 1º turno. O candidato à reeleição oscilou 4 pontos percentuais para baixo em relação à sondagem anterior, de 18 de setembro.

Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL) oscilaram 2 pontos para cima e foram a 20% e 6%.

Esses números se referem a um cenário estimulado, em que são apresentadas opções para o entrevistado.

No cenário em que o entrevistado não tem acesso à lista de candidatos, o cenário é este:

Indecisos: 43%

Eduardo Paes (PSD): 34%

Alexandre Ramagem (PL): 14%

Tarcísio Motta (PSOL): 4%

Carol Sponza (Novo): 0%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Marcelo Queiroz (PP): 0%

Rodrigo Amorim (União): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 5%





RESULTADO EM BELO HORIZONTE

Já em Belo Horizonte, Mauro Tramonte (Republicanos) aparece com 27% das intenções de votos e Bruno Engler (PL) com 21%, empatados tecnicamente na liderança.

O empate ocorre no limite da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. Fuad Noman (PSD) soma 20% e está empatado tecnicamente com Engler, mas não com Tramonte.

No cenário de intenção de voto espontâneo, em que os entrevistados não têm acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, 47% ainda estão indecisos sobre em quem votar.

Veja os números:

Bruno Engler (PL): 17% (eram 12%)

Fuad Noman (PSD): 12% (eram 11%)

Mauro Tramonte (Republicanos): 12% (eram 11%)

Duda Salabert (PDT): 4% (eram 4%)

Gabriel (MDB): 3% (eram 2%)

Rogerio Correia (PT): 2% (eram 4%)

Carlos Viana (Podemos): 1% (era 1%)

Indecisos: 47% (eram 53%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 2% (eram 2%)