Debate SJCC: Gilson critica gestão de João Campos: "É muito arrodeio e pouca ação"

Candidato do PL voltou a criticar o atual prefeito e candidato à reeleição, durante debate da TV Jornal com os candidatos à prefeitura do Recife

Durante o debate com os candidatos à prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o candidato Gilson Machado (PL) voltou a fazer criticas ao atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB).

Após pergunta de João Campos dentro do tema “Geração de empregos”, questionando o candidato do PL sobre propostas dentro da área e citando números da atual gestão, Gilson respondeu destacando que João “não fez mais do que a obrigação” e que não se pode “aplaudir político por ter feito o que deveria fazer” e enfatizou que João “falhou” no Recife.

“Você falhou, João. Recife tem 15% de desempregados, tem 150 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. O empresário não consegue tirar um alvará. Vá no Centro e veja que a maior cadeia de lojas que existe é ‘vende-se’ e ‘aluga-se’”, disse.

Gilson também afirmou que no Bairro do Recife vai fazer parcerias com o Porto Digital e colocar câmeras de reconhecimento facial. O candidato do PL reafirmou que contará com o General Braga Netto como secretário de segurança.

“O bandido aqui em Recife, na nossa gestão, ou ele arruma um emprego ou se muda”, afirmou.

Em réplica, João afirmou que durante um minuto e meio, Gilson não trouxe proposta alguma para a área, enfatizando que para ser candidato “é preciso ter equilíbrio e capacidade de estudo”, voltando a elencar realizações de sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

Na sua tréplica, Gilson disse que “é muito arrodeio e pouca ação” ao falar sobre os dados da atual gestão mencionados por João. O candidato do PL enfatizou que trouxe a dragagem do Porto de Suape, enquanto ministro da Cultura e Turismo, como destaque em sua ação na geração de empregos. Gilson apresentou propostas para transformar Recife em um polo cultural, como shows “de segunda a segunda” em espaços culturais da capital.

O candidato do PL finalizou afirmando que João sofre de mitomania e que o Recife “não é o da rede social”, em alusão ao perfil do atual prefeito nas redes sociais.

