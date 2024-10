João Campos se compromete a ampliar rede de assistência social no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em visita à comunidade Entra a Pulso, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, o prefeito João Campos (PSB) se comprometeu a seguir expandindo a rede de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em um segundo mandato. Segundo o candidato, a previsão é de que a medida atenda cerca de 20 mil pessoas em localidades de maior vulnerabilidade social, viabilizando o acesso a serviços como o cadastro, a atualização e o acompanhamento de programas socioassistenciais.

“A gente vai fazer uma expansão da nossa rede de assistência social, criando novos CRAS. Com isso, a gente possibilita que pelo menos mais 20 mil pessoas tenham um espaço adequado para fazer um cadastro, um acompanhamento e, com isso, garantir os benefícios federais em dia. Esse acompanhamento da assistência social é fundamental, principalmente nos territórios mais vulneráveis”, explicou o prefeito, que, durante o ato, percorreu ruas e becos da comunidade para conversar com os moradores.

Em 2024, João Campos inaugurou unidades como a da Mustardinha, na Zona Oeste, e a de Nova Descoberta, na Zona Norte, ampliando para 16 o número desses equipamentos na cidade. As ações ao longo da atual gestão também incluíram a requalificação da rede existente, a entrega de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e a mudança de endereço da Central do CadÚnico, que passou a funcionar em instalações mais amplas. As unidades do Compaz também contam com equipamentos da assistência social para facilitar o acesso da população a serviços voltados à garantia de direitos.

ACESSO AO CRAS

O CRAS é considerado a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e viabiliza ações da Proteção Social Básica em áreas de vulnerabilidade social. É nesses espaços, por exemplo, que a população dispõe do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Programa Primeira Infância no SUAS, da Carteira da Pessoa Idosa e do VEM Livre Acesso.