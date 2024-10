Datafolha Recife: João Campos tem 80% dos votos válidos na véspera da eleição e deve vencer disputa em 1º turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5, véspera do primeiro turno, traz números para a eleição ao cargo de prefeito do Recife.

A liderança continua com o atual prefeito da capital pernambucana e candidato à reeleição, João Campos (PSB), com 80% das intenções de votos válidos. Em todas as pesquisas do Datafolha, João Campos aparece na primeira colocação desde o início da campanha.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre Gilson Machado (PL), que tem 10% dos votos válidos, Daniel Coelho (PSD), 6%, e Dani Portela (PSOL), 4%.

Nesta véspera das eleições municipais, o Datafolha divulga as intenções de votos válidos dos eleitores, e não apenas os votos totais. Os votos válidos, que excluem os votos inválidos (em branco e nulos), são aqueles usados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados.

Os candidatos precisam alcançar 50% mais um dos votos válidos, e não totais, para vencer a disputa à Prefeitura do Recife.

A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu presencialmente 1.674 eleitores no Recife, de 16 anos de idade ou mais, entre os dias 4 e 5 de outubro.

O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº PE-08828/2024.

Veja os números da pesquisa Datafolha Recife:

João Campos (PSB): 80%

Gilson Machado (PL): 10%



Daniel Coelho (PSD): 6%



Dani Portela (PSOL): 4%



Tecio Teles (Novo): 0%



Ludmila (UP): 0%



Simone Fontana (PSTU): 0%



Victor Assis (PCO): não foi mencionado pelos eleitores entrevistados

Votos totais

João Campos (PSB) está com 75% das intenções de voto, quando considerados os votos totais. Na pesquisa divulgado na quinta (3), o atual prefeito tinha 74%.

Já Gilson Machado (PL) tem 10% das intenções de voto, mesmo percentual da pesquisa anterior, e Daniel Coelho (PSD) permanece com os 5%. E Dani Portela (PSOL) tem 3% - ela tinha 4% na divulgação do último dia 3.

Não alcançaram 1% das intenções de voto: Tecio Teles (Novo), Ludmila (UP) e Simone Fontana (PSTU). Victor Assis (PCO) não foi citado.

O levantamento ainda mostra que 4% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum; 2% responderam que não sabem em quem votariam.

Rejeição

A pesquisa Datafolha também perguntou em quem os eleitores não votariam. Os percentuais de rejeição foram:

Gilson Machado (PL): 52% (eram 47%)

Daniel Coelho (PSD): 39% (eram 39%)

Dani Portela (PSOL): 33% (eram 30%)

Ludmila (UP): 25% (eram 29%)

Tecio Teles (Novo): 24% (eram 27%)

Simone Fontana (PSTU): 22% (eram 22%)

Victor Assis (PCO): 19% (eram 22%)

João Campos (PSB): 9% (eram 9%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (era 1%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (eram 2%)



Não sabe: 4% (eram 4%)



Quaest no Recife

A pesquisa Quaest, também divulgada neste sábado (5) com os votos válidos da disputa para prefeito do Recife, mostra atual prefeito da capital pernambucana e candidato à reeleição, João Campos(PSB), com 77%.

Em seguida, vêm Gilson Machado (PL), com 12%; Daniel Coelho (PSD), com 5%; e Dani Portela (PSOL), com 5%; e Tecio Teles (Novo), com 1%.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 1.602 pessoas de 16 anos ou mais no Recife, nos dias 4 e 5 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PE-09697/2024.