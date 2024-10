Datafolha traz números decisivos de São Paulo, Rio e BH

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Levantamento de intenção de votos na véspera das eleições do 1º turno mostra empate triplo em São Paulo e em BH. No Rio, prefeito tem vantagem

Na véspera do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa Datafolha mostra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 29% dos votos válidos, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), ambos com 26%.

Os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais.

Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 11%, enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) soma 4% e a economista Marina Helena, do Novo, figura com 2% de menções. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), Altino (PSTU) e Pimenta (PCO) não pontuaram.

Nos votos totais, Boulos tem 27% e é seguido por Nunes e Marçal, com 24% cada. Há, ainda, 3% de indecisos. E 5% dos eleitores vão votar em branco ou anular.

Segundo turno em São Paulo

Num segundo turno entre Nunes e Boulos, o prefeito venceria com 52% contra 37% do líder sem-teto.

Já num eventual segundo turno entre Nunes e Marçal, o emedebista também levaria a melhor: ele registra 55% contra 29% do ex-coach.

Entre Boulos e Marçal, o psolista marca 48% e o influenciador, 38% (na última pesquisa, eram 48% contra 36%).

O Datafolha ouviu 2.052 eleitores da capital paulista entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05101/2024.

Rio deve reeleger Eduardo Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aparece com 61% dos votos válidos em no Datafolha. Caso as intenções de voto indicadas se confirmem, o prefeito do Rio será reeleito ainda no primeiro turno.

O adversário mais próximo na pesquisa de intenções de voto, Alexandre Ramagem (PL), aparece com 24% dos válidos. Há dois dias, os índices eram, respectivamente, de 63% e 25%.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-04865/2024, ouviu 1.809 eleitores sexta (4) e sábado (5). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

Indefinição em BH para o segundo turno

Pesquisa Datafolha indica empate triplo na eleição para prefeito de Belo Horizonte.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) tem 26% dos votos válidos, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) marca 25% e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), 23%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) tem 10%, e o vereador Gabriel Azevedo (MDB), 8%. O deputado federal Rogério Correia (PT) tem 5%, e o senador Carlos Viana (Podemos), 2%. Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram.

O Datafolha entrevistou 1.674 belo-horizontinos entre os dias 4 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MG-05500/2024.