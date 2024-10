Eleições 2024: Integração é marca dos veículos do SJCC na cobertura do primeiro turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde as primeiras horas do dia até o fim da apuração e o dia seguinte, veículos do SJCC dedicarão cobertura especial para o domingo de eleições

Para este domingo (6) de eleições municipais, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) realiza uma cobertura especial, com os seus veículos totalmente integrados, para trazer todos os detalhes sobre o pleito em Pernambuco e no Brasil.

A partir das primeiras horas do dia, equipes da TV Jornal, Rádio Jornal e Jornal do Commercio estarão nas ruas do Recife, Região Metropolitana e interior do estado, para trazer todas as informações sobre o dia de votação em Pernambuco, em integração com os produtos do SJCC.

Cobertura em Pernambuco e nas principais capitais do Brasil

De acordo com o diretor de redação do JC, Laurindo Ferreira, além do foco em Pernambuco, a cobertura do SJCC também abordará as principais capitais do País.

“O SJCC está preparando uma cobertura integrada com todas as suas plataformas, com todas as suas marcas: rádio, televisão, jornal, portal, rede social. A gente vai estar cobrindo não só o dia da eleição, mas o resultado das eleições na Região Metropolitana do Recife, em Caruaru, e também em algumas cidades importantes, como Petrolina, Garanhuns, Serra Talhada", afirmou.

"É uma cobertura muito voltada para Pernambuco, mas é uma cobertura que também vai olhar para o resto do Brasil. Temos eleições importantíssimas e disputadíssimas, aliás, acontecendo em São Paulo, que evidentemente é uma cidade importante para a gente acompanhar. Nas capitais no Nordeste também, estamos de olho no País inteiro", complementou.

Além da cobertura do domingo, o dia seguinte das eleições terá uma edição especial do Jornal do Commercio, na segunda-feira (7). O material contará com as informações e análises de todos os eleitos e as cidades e candidatos que terão definição em segundo turno.

“Mais importante do que os números, de quem vai, quem ganhou, quem perdeu e quem pode ir para o segundo turno, é exatamente o que é que isso significa. Nossos analistas de economia e de política vão estar de plantão fazendo exatamente essa análise. Nossos repórteres também, fazendo um mapeamento dos desdobramentos da a eleição”, contou.

Laurindo Ferreira destaca também que a cobertura das eleições é um marco no SJCC, enfatizando a integração entre os veículos como peça importante na cobertura.

“A cobertura das eleições de uma maneira geral tem sido um marco no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A cada ano a gente está mais integrado, mais junto, com esse olhar para a integração entre rádio, TV e jornal”, contou.

Por fim, o diretor de redação do JC destacou a importância de uma cobertura ampla das eleições municipais, pelo fato do eleitor se ver mais próximo de quem é eleito, e consequentemente, se sentir mais perto do que é informado e analisado sobre o pleito.

“Eleição é sempre um grande momento e a municipal a gente entende que é aquela onde a gente se aproxima mais dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, porque a cidade é o objeto político mais próximo do cidadão”, completou.

Rádio Jornal com programação especial

No domingo de eleições, a Rádio Jornal contará com uma programação especial, diferente dos domingos habituais. A partir das 7h até a meia-noite, os programas terão enfoque total na cobertura das eleições municipais em Pernambuco e no Brasil.

O coordenador de jornalismo da Rádio Jornal, Victor Tavares, explicou que os programas e quadros que vão ao ar durante a semana irão estar na programação do domingo, como a Primeira Página, o Passando a Limpo, Tudo é Notícia e o debate da Super Manhã.

“Tudo isso voltado para as eleições municipais, para a movimentação dos locais de votação, a expectativa da votação dos principais candidatos e candidatas aqui no Recife, RMR e também no interior do estado, em Caruaru, e acompanhando com análises, com convidados especiais, políticos, personalidades que entendem do aspecto eleitoral, aqui do estado de Pernambuco, contribuindo e participando da nossa programação”, disse.

Ainda de acordo com Victor Tavares, a partir das 17h, pouco antes do fim do horário de votação em todo o País, tem início a transmissão da apuração, sob comando de Igor Maciel e Natália Ribeiro, que vão até a meia-noite com as principais informações das eleições municipais em Pernambuco e no Brasil, além de análises dos resultados.

“O nosso eleitor, o nosso ouvinte, o nosso internauta vai acompanhar passo a passo, minuto a minuto, todas as principais informações dessa votação neste domingo, dia 6 de outubro, aqui na Rádio Jornal”, afirmou.

Victor também destacou a importância do trabalho integrado do SJCC para a cobertura.

“Os veículos de comunicação do SJCC vão estar desde cedo trabalhando para levar para o nosso telespectador da TV Jornal, para o ouvinte da Rádio Jornal, para o leitor do Jornal do Commercio, das nossas mídias digitais, as principais informações com muita prestação de serviço e, claro, levando a melhor informação com checagem, apuração e a credibilidade do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação”, disse.

Redes sociais do SJCC como motor da integração

Para o gerente de mídias sociais do SJCC, Rafael Santos, a equipe está preparada para mais uma cobertura integrada.

“A gente vai estar usando a força de todo o sistema de comunicação do SJCC para levar informação rápida, dinâmica e precisa, apurada com a responsabilidade das marcas do sistema Jornal do Commercio de Comunicação para os eleitores durante todo o dia”, disse.

Para Rafael Santos, a integração entre os veículos torna a cobertura mais robusta e consegue levar a informação para ainda mais pessoas.

“Tudo que a gente estiver fazendo vai ser integrado porque a gente ganha mais força, mais escopo, mais poder de apuração e também consegue chegar mais longe de acordo com a preferência de cada eleitor. Se ele prefere rádio, ele vai ter rádio, se ele prefere TV, ele vai ter TV, se ele prefere internet, ele vai ter internet, onde o eleitor estiver, a gente vai estar”, comentou.

“A Rádio Jornal vai estar ao vivo de manhã cedo até meia-noite também com transmissões ao vivo nas nossas redes sociais. Então as pessoas podem acompanhar não só pelo 90.3 FM mas também pelo site radiojornal.com.br lá no player de ‘ao vivo’, como também nas redes sociais da própria rádio e do restante do sistema”, complementou.

TV Jornal terá programa especial

A TV Jornal também contará com um programa especial sobre as eleições municipais neste domingo. Das 10h30 às 11h, o programa traz o panorama dos principais locais de votação no Recife, Região Metropolitana e interior, bem como a votação dos candidatos, com equipes de reportagem nas ruas. O programa também será transmitido nas redes sociais do SJCC.

“A gente vai ter um programa especial na TV Jornal, que vai ser transmitido nas nossas redes sociais, de 10h30 às 11h. Então esse programa vai na TV Jornal, no Canal 2, mas também nas redes sociais, tanto da TV quanto das outras marcas do sistema”, disse Rafael Santos.

A TV Jornal Interior e a Rádio Jornal estarão com equipes in loco em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, para tornar a cobertura ainda mais completa, em sincronia com a capital.