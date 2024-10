Dormentes, em Pernambuco, tem prefeita eleita com apenas 9% dos votos apurados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atual vice-prefeita, Corrinha de Gemarco disputou pela coligação 'Dormentes Unida e Mais Forte', que tem PSB e MDB, no município do Sertão

O município de Dormentes, localizado no Sertão de Pernambuco, já teve o resultado do pleito municipal decidido com apenas 9% do votos apurados nas urnas. Corrinha de Gemarco, do PSB, era candidata única no município.

Até a publicação dessa matéria, a candidata havia conquistado 9.792 votos, com 84,09% das seções totalizadas.

Professora e mãe de três filhos, Corrinha é a atual vice-prefeita da cidade, e disputou pela coligação 'Dormentes Unida e Mais Forte', que tem PSB e MDB. Seu vice é Jurandir Torres (MDB).

Dormentes

De acordo com o censo mais recente do IBGE, Dormentes tem uma população de 17188 pessoas, com uma densidade demográfica de 11,17 hab/km².

Administrativamente, o município é formado pelo distrito sede e pelos povoados de Lagoa, Monte Harebe, Lagoa de Fora, Botão de Cedo, Angico, Caatinga Grande, Mudubim, Poço do Boi e São Domingos.



Anualmente, no dia 1 de janeiro Dormentes comemora a sua emancipação política. O padroeiro da cidade é São José.

Eleições 2024: acompanhe o resultado das eleições AO VIVO