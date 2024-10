Eleições 2024: Candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho votou acompanhado dos filhos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Daniel Coelho, do PSD, votou no Colégio GGE, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na manhã deste domingo (6). Candidata à vice também acompanhou

Candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho, do PSD, votou no Colégio GGE, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã deste domingo (6). Ele estava acompanhado dos dois filhos.

Daniel Coelho chegou ao local da votação com a candidata à vice-prefeita pelo partido, Mariana Melo, com a vice-governadora, Priscila Krause, e com um grupo de apoiadores.

"A expectativa é positiva. Fizemos uma campanha mostrando nossas propostas, mostrando que o Recife pode mais, que o Recife quer mudanças", disse.

"O voto hoje na nossa candidatura representa um voto pelos invisíveis, por um Recife melhor, por famílias do espectro autista, pelos animais, pelo meio ambiente. A gente espera a confiança de todo mundo agora na eleição", afirmou.

ACOMPANHE A COBERTURA DAS ELEIÇÕES EM TEMPO REAL: