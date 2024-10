Eleições 2024: Candidatos derrotados do Recife comentam resultado e agradecem a apoiadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à reeleição no Recife, o atual prefeito João Campos (PSB) recebeu 78,11% dos votos válidos em votação expressiva no município. Os candidatos derrotados, Gilson Machado (PL), que teve 13,9% dos votos, Dani Portela (PSOL), com 3,78%, Daniel Coelho (PSD), com 3,21%, comentaram o resultado e agradeceram seus apoiadores.

A eleição teve 20.183 votos brancos (2,05%) e 34.426 nulos (3,50%). A abstenção foi de 19,36% dos votantes.

Gilson Machado

Segundo colocado na disputa pela prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL) comentou que o resultado foi “dentro do esperado”. O candidato também afirmou que foi o único candidato homem do Partido Liberal que não recebeu capital do partido.

“Sem recursos. Vamos ver quanto custou cada voto que eu tive, de acordo com a votação. “Vamos à luta. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai chegar em 2026 com a equipe do presidente Bolsonaro fortalecida”, pontuou.

O candidato acompanhou as apurações dos votos em seu comitê, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Dani Portela

Ao final da apuração, Dani Portela (PSOL/Rede), terceira colocada no pleito, agradeceu aos votos recebidos. “Os votos que recebi me deram força e esperança. Agradeço de coração a todos que acreditaram nas nossas propostas. Essa caminhada não termina aqui, porque nossa luta por um Recife mais justo e inclusivo continua”, afirmou.

Portela reafirmou, ainda, que o resultado faz parte da consolidação de seu trabalho na Assembleia Legislativa. “Isso é uma vitória muito grande e mostra também a consolidação de um trabalho que eu venho executando desde a Câmara Municipal e agora na Assembleia Legislativa. A nossa atuação e presença na política é para reduzir as desigualdades de gênero, raça e classe social”, destacou. Dani acompanhou a apuração dos votos na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, área central do Recife.

Daniel Coelho

Após o resultado, Daniel Coelho (PSD) se pronunciou pelas redes sociais. Daniel acompanhou a apuração dos votos em casa.

“Obrigado a cada um. Os sonhos seguem firmes. Gratidão!”, escreveu.