Eleições 2024: confira resultado dos vereadores eleitos no Recife

Neste domingo (6), 983.763 eleitores do município do Recife foram às urnas escolher seus candidatos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Ao todo, foram eleitos 37 vereadores para os quatro anos de mandato.

Ao todo, 25 vereadores foram reeleitos, com 12 eleitos para o primeiro mandato. O PSB foi o partido com mais representantes, com 15, dando uma base forte para o prefeito João Campos - reeleito no 1º turno com 78,11%.

Romerinho Jatobá (PSB) foi o vereador mais votado, com 20.264 votos. Gilson Machado Filho (PL), filho do candidato do à Prefeitura do Recife da mesma sigla, foi o segundo mais votado, com 16.095 votos. Confira abaixo a lista completa.

Vereadores eleitos no Recife 2024

Romerinho Jatobá - 2,28% - PSB

Gilson Machado Filho - 1,81% - PL

Aderaldo Pinto - 1,78% - PSB

Andreza Romero - 1,78% - PSB

Natalia de Menudo - 1,71% - PSB

Eriberto Rafael - 1,67% - PSB

Liana Cirne - 1,67% - PT

Felipe Francismar - 1,56% - PSB

Carlos Muniz - 1,51% - PSB

Samuel Salazar - 1,50% - MDB

Rinaldo Júnior - 1,42% - PSB

Marco Aurélio Filho - 1,40% - PV

Agora É Rubem - 1,38% - PSB

Davi Muniz - 1,34% - PSD

Fred Ferreira - 1,33% - PL

Eduardo Mota - 1,33% - PSB

Cida Pedrosa - 1,28% - PC do B

Flávia de Nadegi - 1,27% - PV

Zé Neto - 1,24% - PSB

Thiago Medina - 1,19% - PL

Luiz Eustaquio - 1,18% - PSB

Júnior de Cleto - 1,12% - PSB

Hélio Guabiraba - 1,10% - PSB

Fabiano Ferraz - 1,10% - MDB

Wilton Brito - 1,07% - PSB

Paulo Muniz - 1,06% - PL

Kari Santos - 1,05% - PT

Alcides Teixeira Neto - 1,00% - AVANTE

Professora Ana Lúcia - 0,97% - REPUBLICANOS

Rodrigo Coutinho - 0,94% - REPUBLICANOS

Júnior Bocão - 0,90% - PSD

Felipe Alecrim - 0,89% - NOVO

Jô Cavalcanti - 0,86% - PSOL

Alef Collins - 0,80% - PP

Tadeu Calheiros - 0,78% - MDB

Eduardo Moura - 0,59% - NOVO

Gilberto Alves - 0,56% - PRD

Nas eleições de 2024, os 7.152.871 eleitores habilitados em Pernambuco escolheram os novos vereadores para os 184 municípios do Estado.

Como é o processo de eleição para vereador?

A eleição para o cargo de vereador no Brasil ocorre através do sistema proporcional, diferente das eleições para presidente, governador, senador e prefeito. Nesse modelo, as vagas no Legislativo são destinadas aos partidos e não diretamente aos candidatos.

O eleitor escolhe um candidato, mas para que ele seja eleito, o partido precisa atingir o quociente eleitoral (QE), que é calculado pela divisão do total de votos válidos (excluídos os brancos e nulos) pelo número de cadeiras em disputa. Somente partidos que alcançam o QE têm direito a vagas.

Uma vez que o partido atinge o QE, é feito o cálculo do quociente partidário (QP), que define quantas cadeiras o partido vai ocupar no Legislativo. O QP é o total de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral.

Função do vereador

É importante lembrar que novos representantes do poder legislativo municipal são responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis para as cidades, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da população em geral.

Os vereadores, dentre outras funções, também são responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo poder Executivo, isto é, pelo prefeito.

