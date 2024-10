Eleições 2024: Cuiabá terá segundo turno entre Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Abilio Brunini, representante do bolsonarismo do pleito, teve 39,60%; o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, teve 28,32%

A cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, terá segundo turno entre os candidatos Abilio Brunini (PL), que teve 39,60% dos votos, e Lúdio Cabral (PT), com 28,32%.

Abilio Brunini é deputado federal pelo PL, sendo o representante do bolsonarismo do pleito; enquanto Lúdio Cabral é deputado estadual pelo PT.

Apesar de ter aparecido como favorito nas pesquisas de intenção de votos, o deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, ficou em terceiro na disputa, com 27,8% dos votos.

O candidato do Emanuel Pinheiro (MDB), o empresário Domingos Kennedy (MDB) ficou em último lugar, com 4,31% dos votos.

Cuiabá é o maior colégio eleitoral do Estado do Mato Grosso, totalizando 445.070 votantes. A capital utilizou 1.274 urnas.

Perfil dos candidatos a segundo turno

Candidato com maior número de votos no primeiro turno de Cuiabá, Abilio Brunini foi vereador de Cuiabá, eleito em 2016 pelo PSC. Nas eleições de 2020, disputou a prefeitura de Cuiabá pelo Podemos e ficou na primeira colocação no 1.º turno, mas foi derrotado no 2º turno.

Em 2022, ele foi o segundo candidato a deputado mais bem votado do Mato Grosso, com 87.072 votos (5,03% dos validos), e o mais bem votado de Cuiabá.

Já Lúdio Cabral Foi eleito para o primeiro mandato como vereador de Cuiabá em 2004, e se elegeu novamente em 2008, cargo que ocupou até dezembro de 2012.

Ele já se candidatou à prefeitura de Cuiabá em 2012, chegou ao segundo turno. Também concorreu a Governador do Mato Grosso em 2014, ficando em segundo lugar. Em 2018, concorreu a deputado estadual e foi eleito, sendo reeleito em 2022.