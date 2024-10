Eleições 2024: João Campos, candidato à reeleição no Recife, votou na manhã deste domingo (6)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito votou na Escola de Referência Professor Cândido Duarte, em Apipucos, na Zona Norte. Ele estava acompanhado do candidato a vice

O prefeito João Campos (PSB), candidato à reeleição no Recife, votou na manhã deste domingo (6) na Escola de Referência em Ensino Médio Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, Zona Norte.

Campos chegou ao local de votação acompanhado do candidato a vice, Victor Marques, e do senador Humberto Costa (PT).

"É um dia de muita alegria. A gente chega aqui com o coração leve, tranquilo, convidando as pessoas que não votaram a votarem também. É fundamental a participação popular", disse.

"Agradecer a todo o Recife por tudo o que a gente vem fazendo juntos. São quatro anos de muito trabalho, de muita dedicação. Meu sentimento é de gratidão", declarou.



João lidera com ampla vantagem

Durante toda a campanha eleitoral, o atual prefeito não precisou se preocupar com os números de outros candidatos. Todas as pesquisas de intenção de votos apontaram decisão ainda no primeiro turno.

A última pesquisa Quaest, divulgada no sábado (5), registrou João Campos com 77% das intenções de votos. O segundo colocado, Gilson Machado (PL), registrou 12%.



Balanço da campanha

Na saída da seção, João Campos falou sobre a campanha, fazendo um balanço das últimas semanas. Segundo o prefeito, a campanha foi pautada na discussão sobre o futuro do Recife.

"Fizemos uma campanha limpa, propositiva, respeitando os adversários, discutindo a cidade, apresentando o que foi feito e o que ainda precisa ser feito, apontando para o futuro, buscando trazer as pessoas para perto, para participar, para criticar, para estar junto do futuro do Recife", analisou.

"Agora, é o momento em que a gente pede a participação das pessoas, que cada um possa votar, escolher quem achar que deve, olhar a história de cada um, mas participar do processo eleitoral, que é o mais importante nesse momento", complementou.



