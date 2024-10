Eleições 2024: Simão Durando é reeleito prefeito de Petrolina-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Simão Durando (União Brasil) foi reeleito prefeito de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Ele acumulou 107.806 votos, o que gerou 59,16%. O gestor era o vice-prefeito de Miguel Coelho, que saiu do cargo para disputar o comando do Estado e é o líder da família no reduto.

“Gratidão ao povo de Petrolina por essa eleição consagradora. Mais de 107 mil petrolinenses mostraram que desejam continuar seguir em frente. Nossa cidade virou um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida em Pernambuco, e o povo reconheceu esse trabalho", afirmou Simão.

"Agora, vamos iniciar um novo ciclo com grandes investimentos principalmente na saúde, segurança, infraestutura e saneamento, priorizando os que mais precisam. Os últimos oito anos foram incríveis, mas podem ter certeza, os próximos serão melhores ainda”, completou o prefeito.

Com o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB), Dr Júlio (PSDB) ficou na segunda colocação com 28,66% (52.224 votos). Atrás, Lara Cavalcanti (PL), Odacy Amorim (PT), Dr Marcos (Agir) e Maria Clara (UP) com 10.757 (5,90%), 10.373 (5,69%), 606 (0,33%) e 448 (0,25%) dos votos, respectivamente.

Veja como foi a apuração das eleições de Petrolina

Eleitorado de Petrolina

Petrolina é o quinto maior colégio eleitoral do Estado, com 238.607 eleitores, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o município possui um total de 386.791 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 7.994.036,417.

