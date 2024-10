Eleições 2024: Família Coelho mantém hegemonia em Petrolina com reeleição de Simão Durando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na disputa pelo quinto maior colégio eleitoral do Estado, o candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra ficou em segundo lugar com 28,66%

O prefeito de Petrolina, Simão Durando (União Brasil) foi reeleito com 59,16% dos votos. A cidade, localizada no Sertão de Pernambuco, é o quinto maior colégio eleitoral do Estado. Em segundo lugar, com 28,66%, ficou o candidato Júlio Lóssio (PSDB), apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

Na sequência, a candidata do PL, Lara Cavalcanti, recebeu 5,9%, e o candidato e ex-prefeito Odacy Amorim (PT) obteve 5,9% dos votos. O candidato Dr. Marcos (Agir) e a candidata Maria Clara (UP), receberam 0,33% e 0,25% dos votos respectivamente.

“Gratidão ao povo de Petrolina por essa eleição consagradora. Mais de 107 mil petrolinenses mostraram que desejam continuar seguir em frente. Nossa cidade virou um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida em Pernambuco, e o povo reconheceu esse trabalho", disse o prefeito reeleito, que tem como vice-prefeito Ricardo Coelho (UB).

"Agora, vamos iniciar um novo ciclo com grandes investimentos principalmente na saúde, segurança, infraestutura e saneamento, priorizando os que mais precisam. Os últimos oito anos foram incríveis, mas podem ter certeza, os próximos serão melhores ainda”, finalizou o gestor.

FORÇA POLÍTICA

A reeleição de Simão Durando é interpretada como uma reafirmação da força política dos Coelho na cidade, que já foi controlada pela família em diferentes mandatos. Durando assumiu a prefeitura em 2022, após a renúncia do prefeito Miguel Coelho (União Brasil), que decidiu disputar o Governo do Estado, mas foi derrotado no primeiro turno, ficando em quinto lugar com 18,04% dos votos.

O resultado das urnas neste domingo (6) em relação ao candidato apoiado pela governadora também pode ser visto como uma resposta de Miguel Coelho, que se sentiu insatisfeito com a falta de espaço no governo estadual após declarar apoio a Raquel no segundo turno da eleição de 2022 e, consequentemente, se alinhou ao PSB.

O cenário definido neste primeiro turno traz ainda um novo reforço para o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que foi reeleito para seu segundo mandato. Contudo, ele poderá não cumpri-lo até o final, caso decida se candidatar ao Governo de Pernambuco em 2026. Além disso, essa situação pode favorecer uma possível indicação de Miguel Coelho ao Senado.