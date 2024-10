Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em Abreu e Lima? Confira apuração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com pouco mais de 78 mil eleitores, os eleitores de Abreu e Lima foram as urnas para escolher seus candidatos à prefeitura da cidade; confira apuração

Quatro candidatos concorrem ao cargo de prefeito no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife: Dr Marquinhos (PSDB), Flavio Gadelha (PSB), Manoel Elizeu Bilo (Rede) e

Professor Jailton (Mobiliza).

Com 78.318 eleitores aptos a votar, a população foi às urnas neste domingo (6) para escolher quem será o próximo prefeito.

Apuração ao vivo em Abreu e Lima

Com 68,81% dos votos válidos, Flávio Gadelha (PSB) foi reeleito a Prefeito do Município de Abreu e Lima. Murilo do Povo compõe a chapa vencedora como Vice-Prefeito.







Quase 80 mil eleitores



Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) apontam que Abreu e Lima tem 78.318 eleitores, estando entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado.

O município possui um total de 98.462 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1.724.527,659, conforme o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Eleições 2024: acompanhe o resultado das eleições AO VIVO