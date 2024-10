Eleições 2024: Raquel Lyra analisa resultados e afirma que irá convocar prefeitos eleitos em novembro para reunião

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora Raquel Lyra ligou para João e disse que "o Governo do Estado está 100% à disposição do Recife para que possamos acelerar os avanços"

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), acompanhou os resultados do primeiro turno das eleições municipais, neste domingo (6), em Caruaru, no Agreste do estado, e fez um balanço do pleito. Segundo a chefe do Executivo estadual, os prefeitos eleitos e reeleitos serão convocados em novembro para uma reunião sobre as parcerias que o governo tem realizado com os municípios.

"Nós queremos prepará-los para que possam ter o melhor desempenho possível durante o mandato, a partir das construções que podemos fazer de maneira conjunta, como já temos feito em Pernambuco nas áreas de saúde, segurança e infraestrutura. Vamos poder falar um pouco sobre o que vem por aí", destacou.

Raquel Lyra também afirmou que já teve a oportunidade de parabenizar diversos prefeitos. Por já ter sido prefeita de Caruaru, ela se considera uma gestora municipalista, o que em sua fala significa que trabalhará com "todos os prefeitos, independentemente de coloração partidária".

"Estamos muito confiantes de que, nesses quase dois anos à frente do governo de Pernambuco, conseguimos organizar as casas, estruturar os projetos e acelerar a implementação deles. Com essa nova leva de prefeitos eleitos, que assumirão a partir do dia 1º de janeiro de 2025, as parcerias continuarão muito firmes", enfatizou a governadora durante a entrevista coletiva.

Derrota no Recife

No Recife, o candidato a prefeito Daniel Coelho (PSD), apoiado por Raquel Lyra, ficou em quarto lugar, com 3,21% dos votos, atrás dos candidatos Dani Portela (3,78%), Gilson Machado (13,90%) e do prefeito reeleito João Campos (78,11%).

Sobre a derrota na capital pernambucana, a governadora afirmou que ligou para João Campos, parabenizando-o pelo resultado da eleição. "Disse a ele que o Governo do Estado está 100% à disposição do Recife para que possamos acelerar os avanços que essa cidade precisa, considerando que ainda existem muitos indicadores de desigualdade que precisam ser superados, como pobreza, habitação e qualidade de vida", afirmou.

Raquel também destacou que foi apresentada uma alternativa, mas o povo do Recife optou pela renovação do mandato de João Campos.

Segurança nas eleições

A governadora Raquel Lyra também destacou que as eleições municipais foram mais tranquilas. "As Forças Públicas de Segurança do Governo de Pernambuco, fizeram o seu trabalho e garantiram eleições mais tranquilas, com redução de 50% das ocorrências, do que quando houve as eleições em 2020", declarou.



Com o fechamento das urnas, o balanço parcial da Operação Eleições 2024 mostrou que entre a meia-noite e às 16h, deste domingo, foram contabilizados 69 ocorrências e 118 pessoas encaminhadas para as delegacias. Na última eleição foram registrados 148 delitos no dia da eleição.

Também houve um reforço policial de 19,15% em relação ao pleito de 2020 e a ativação de 37.491 postos de trabalhos extras, durante a Operação Eleições 2024, iniciada em agosto. O investimento foi da ordem de R$ 6.748.380 milhões, aplicados para executar as ações de segurança em todo o período.



Dentre os principais boletins de ocorrência estão os crimes eleitorais seguidos de ameaça, provocação, danos, rixas e vias de fato; corrupção eleitoral; lesão corporal em razão dos conflitos políticos; ameaça contra candidatos; boca de urna e desobediência às instruções da Justiça Eleitoral.

A Operação Eleições 2024 foi monitorada, em tempo real, nos Centros Integrados de Comando e Controle sediados em Recife, Caruaru e Serra Talhada.

“Friso que o resultado positivo da Operação Eleições 2024 é fruto de um planejamento bem feito e que foi colocado em prática. Destaco também que o uso da tecnologia, por meio dos drones, possibilitou um flagrante de compra de votos, onde nós temos todo o desenvolvimento do crime até a abordagem da polícia. Agora, nós vamos continuar com o policiamento de forma preventiva”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A operação abrangeu o reforço nas Forças de Segurança Pública em todos os municípios pernambucanos. A SDS também contou com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PE), da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros órgãos parceiros.