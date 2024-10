Eleições 2024: Raquel Lyra reelege Rodrigo Pinheiro prefeito de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o candidato do PSDB, Rodrigo Pinheiro, foi reeleito com 52,68% dos votos válidos, tendo como vice-prefeita Dayse Silva (PSDB). Em seguida, ficaram os candidatos José Queiroz (PDT), que obteve 34,15% dos votos e tinha expectativa de levar o pleito para o segundo turno, seguido por Fernando Rodolfo (PL) com 8,93%, Armandinho (Solidariedade) com 2,32%, Michelle Santos (PSOL) com 1,77% e Maria Santos (UP) com 0,14% dos votos.

“As parcerias que firmamos com a governadora Raquel Lyra nos permitiram levar nossas propostas a todos os cantos de Caruaru, tanto na zona urbana quanto na rural. Há anos não víamos esse nível de comprometimento entre o governo do estado e a cidade. Caruaru soube reconhecer essa oportunidade única, e agora, com a confiança renovada da população, vamos continuar a fazer as obras e investimentos que nossa cidade precisa, sempre cuidando das pessoas", afirmou Rodrigo Pinheiro.

Ele chegou ao Espaço Renato Machado, onde concedeu uma coletiva de imprensa, acompanhado da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania). “Fizemos uma campanha baseada na verdade e na transparência, e é por isso que estamos com a consciência tranquila. Assim como executamos o plano de governo de 2020, vamos realizar cada compromisso do plano de 2024, sempre em parceria com o Governo do Estado", declarou.



REDUTO ELEITORAL

A vitória de Pinheiro marca um importante capítulo na política local, já que o município é o principal reduto eleitoral da governadora Raquel Lyra, que esteve à frente da gestão por dois mandatos, de 2017 a 2022, e teve o atual gestor como seu vice-prefeito em ambas as ocasiões.

A líder tucana demonstrou grande empenho na campanha em Caruaru, especialmente nesta reta final, intensificando sua presença em diversas carreatas e atos públicos ao lado de Rodrigo Pinheiro. Diferentemente do que ocorreu no Recife, onde Raquel Lyra apoiou o ex-deputado federal e ex-secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho (PSD), que ficou em quarto lugar na disputa pela gestão da capital pernambucana, alcançando apenas 3,21% dos votos.

"Não estamos apenas disputando uma eleição, mas assumindo um compromisso com as futuras gerações. Desde sempre, com os palanques desmontados, estamos aqui para servir ao povo. Quero parabenizar Rodrigo pelo seu governo. Ele assumiu em 2022, cumpriu sua missão e uniu a equipe. Mais do que nunca, é hora de abraçar Caruaru. O que não conseguimos realizar anteriormente por falta de apoio do Governo do Estado, agora temos a oportunidade de fazer juntos por nossa cidade", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Na ocasião, a gestora também avaliou como positiva o desempenho do PSDB nestas eleições. "Nós conseguimos crescer o partido, foram 33 prefeitos eleitos pelo PSDB. O maior partido de Pernambuco, hoje", declarou a governadora.

Perfil do prefeito Rodrigo Pinheiro

Natural de Caruaru, Rodrigo Pinheiro é filho do ex-vereador José Pinheiro dos Santos Filhos e de Mércia Maria Anselmo de Moura Pinheiro. Empresário, é mercadólogo formado pela Uninassau Caruaru. Teve participação ativa à frente do setor imobiliário onde chegou a coordenar as câmaras setoriais dos corretores de imóveis e de Construção Civil da ACIC, associação da qual é membro há mais de 15 anos.

Sua carreira política ganhou destaque em 2016 quando foi eleito vice-prefeito, na chapa majoritária liderada pela então prefeita Raquel Lyra, sendo reeleitos em 2020. Rodrigo Pinheiro assumiu a prefeitura de Caruaru em março de 2022, quando Raquel se desincompatibilizou do cargo para disputar o Governo de Pernambuco, sendo eleita no segundo turno.

Adversários se posicionam

Por nota, o ex-prefeito de Caruaru Zé Queiroz disse reconhecer o resultado da eleição e agradeceu aos eleitores caruaruense que votaram em seu projeto político composto em conjunto com o candidato a vice-prefeito Tonynho.

"Agradecemos especialmente à militância, apoiadores, candidatos e candidatas à Câmara que foram grandes soldados dessa caminhada. Fizemos uma bonita campanha, que levou alegria e esperança ao povo. Uma campanha propositiva e limpa, que não será esquecida tão cedo. Todavia, uma campanha difícil, onde enfrentamos a força das máquinas estadual e municipal, sobretudo do aparato estadual que tornou a disputa desigual", declarou.

Em segundo lugar na corrida eleitoral, Queiroz também desejou boa sorte ao prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro, ressaltando que "a gestão municipal precisa cuidar melhor do nosso povo, além de recuperar o protagonismo que perdeu nos últimos anos", finalizou o comunicado.



Para o candidato e deputado federal Fernando Rodolfo, a eleição de Pinheiro “quebrou a polarização dos grupos familiares”. Ocupando o terceiro lugar na disputa, Rodolfo destacou que foi convocado pelo seu partido e pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).



"Levamos a nossa mensagem e mantivemos a direita mobilizada. Nosso partido é diferente, tem propostas e valores, isso faz a diferença. Pela primeira vez, o resultado eleitoral em Caruaru ponderou, nos últimos 40 anos, um candidato fora dessas famílias.

"O povo de Caruaru escolheu o meu futuro: estar na oposição, e farei isso aguerridamente, fiscalizando, mas também trabalhando. Quero agradecer a todos desta cidade que tanto amo e dizer que ainda teremos uma longa história”, declarou Fernando Rodolfo.