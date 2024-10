Eleições 2024: Posso votar sem título? Veja o que levar para local de votação em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As eleições municipais de 2024 acontecem neste domingo (6).

Se você vai votar, mas ainda não sabe quais documentos serão aceitos, vamos te explicar. É importante destacar que neste domingo (06), não é mais possível baixar o e-Título.



Quais são as exigências para votar?

Para votar, você deve ter o título em situação regular, mais de 16 anos e apresentar um documento oficial com foto na Seção Eleitoral.

Se o seu nome não estiver no Caderno de Votação, poderá votar se os seus dados constarem do cadastro da urna eletrônica.

O que preciso levar pra votar?

Na eleição, você pode utilizar os seguintes documentos com foto: e-Título; carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH.

Os documentos poderão ser aceitos a data de validade expirada, desde que seja possível comprovar sua identidade.

Perdi meu título. Posso votar?

Sim. Não é obrigatório levar o título para votar. Consulte o seu local de votação no Portal do TSE, no aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral e leve um documento de identificação com foto para a votação.

Ou seja, você deve levar qualquer documento oficial com foto, como, por exemplo, a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de trabalho ou sua CNH.

Já os eleitores que ainda não cadastraram a biometria ou perderam o título de eleitor também poderão votar apresentando um documento oficial com foto.

Qual o horário da votação?

O horário de votação será das 8h às 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília/DF.