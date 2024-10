Resultado da eleição para vereador de Fortaleza em 2024: veja apuração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O vereador (a) tem uma função muito clara: a de analisar, propor, votar e aprovar leis. Postulantes ao cargo devem fiscalizar as ações do prefeito.

Os eleitores de Fortaleza (CE) definiram, neste domingo, 6 de outubro de 2024, os novos ocupantes das cadeiras da Câmara dos Vereadores da capital cearense.

A cidade de Fortaleza tem direito a 43 vagas na Câmara dos Vereadores.

Qual a relação entre o vereador e o prefeito?

Além disso, os postulantes ao cargo devem fiscalizar as ações do Prefeito e dos secretários do Poder Executivo municipal.

Entre as atribuições estão fiscalizar a prefeitura, evitando obras superfaturadas e atrasadas, monitorar as ações do prefeito e outros órgãos municipais, podendo fazer questionamentos formais, que o prefeito deve responder em até 30 dias.

Além disso, o vereador pode criar comissões de inquérito e controlar as contas públicas com o apoio do Tribunal de Contas.

Apuração de vereadores eleitos em Fortaleza 2024